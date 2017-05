Governo contabiliza mais de 500 atendimentos em força-tarefa no Hospital da Vila Luizão

O Governo do Estado avaliou, na manhã desta segunda-feira (1º), os resultados parciais do agendamento extra de consultas promovido no Hospital Dr. Adelson de Sousa Lopes, na Vila Luizão. A iniciativa da Secretaria de Estado da Saúde (SES) amplia, na região, o atendimento para as especialidades médicas de ortopedia e ginecologia, além de organizar o sistema de marcação de consultas na unidade de saúde. Em três dias de atividades, mais de 500 pacientes foram atendidos. A ação acontece até terça-feira (2).

O secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, esteve ao lado da subsecretária de Estado da Saúde, Karla Trindade, acompanhando a execução dos serviços. “Essa foi uma proposta do poder público estadual para ampliar a oferta de serviços na região e alcançar quem necessita do atendimento. Essa ação demonstra a preocupação e o esforço do Governo do Estado em promover o acesso aos serviços e garantir um atendimento especializado aos cidadãos”, destacou o secretário.

Para a força-tarefa, realizada com o objetivo de reduzir a demanda por consultas no bairro, mais de dez profissionais, entre médicos, enfermeiros e equipe técnica, reforçam o quadro da unidade de saúde. Além de consultas especializadas nas áreas de ortopedia e ginecologia, a ação amplia a oferta de exames preventivos, especialmente para a prevenção do câncer de colo de útero e outras patologias que podem prejudicar a saúde de mulheres da região.

Durante a ação, foram oferecidas consultas ginecológicas e consultas ortopédicas, as duas especialidades mais procuradas na região. Até terça-feira (2), mais de 680 atendimentos extras terão sido realizados na Vila Luizão, além do atendimento normal da unidade de saúde. A ação promoveu, ainda, a organização do sistema de marcação de consultas para as demais especialidades médicas oferecidas no hospital como pediatria, fisioterapia, obstetrícia, reumatologia, nutrição, gastroenterologia e dermatologia.

O reforço nos serviços oferecidos beneficia moradores do bairro, facilitando a marcação de consultas e reduzindo o tempo de espera pelo atendimento. Quem participou da ação nesta segunda-feira foi recepcionado com um café da manhã. A auxiliar administrativa, Ana Maria Lima, 47 anos, parabenizou o Governo pelo trabalho resolutivo. “Adorei essa ação. A equipe está de parabéns e o nosso governador também. Eu já havia tentado há algum tempo e a dificuldade era grande, mas por conta desse trabalho, consegui hoje atendimento”, destacou.

A superintendente de assistência à saúde da SES, Jamilly Matos Pontes, afirmou que haverá um reforço permanente na unidade de saúde e explicou como o novo processo para marcação de consultas vai beneficiar a população. “Dois novos profissionais, um ortopedista e um ginecologista, serão contratados para o hospital. Além disso, as consultas e procedimentos poderão ser marcados diariamente, de segunda a sexta-feira, das 14h às 18h. Com isso, a proposta é eliminar as filas e oferecer maior comodidade para o cidadão que necessita do atendimento”, contou.

O vigilante Antônio Jorge Vasconcelos, 53 anos, morador do Sol e Mar, aprovou a solução. “Vai ser muito melhor assim, porque a gente não vai mais precisar ficar em fila para marcar uma consulta. Com essa ação, consegui consultar e acredito que a partir de agora vai melhorar pra todo mundo”, disse.