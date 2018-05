Governo confirma ações de apoio para clubes da Melhor Idade no Maranhão

Na tarde desta segunda-feira (07), o governador Flávio Dino recebeu representantes da Associação Brasileira dos Clubes da Melhor Idade (ACMI) em reunião realizada no Palácio dos Leões. Em pauta, a discussão ao apoio das ações desempenhadas pela associação, que no mês de agosto realizará um encontro nacional em São Luís.

“Fomos muito bem recebidas e o governador confirmou o apoio que precisávamos para a realização desse grande evento que faz parte de um conjunto de ações que desenvolvemos para a terceira idade em todo o país”, comentou a vice-presidente da Associação, Astemar Castro.

De acordo com o secretário de Direitos Humanos e Participação Popular (Sedihpop), Francisco Gonçalves da Conceição, o apoio é apenas uma das ações das políticas públicas voltadas para o idoso e desenvolvidas pelo Governo do Estado.

“O Governo do Estado vai apoiar a realização do XX Encontro dos Clubes da Melhor Idade e vai fazê-lo como tem feito em todos os eventos, fortalecendo a política voltada para promoção à proteção dos direitos dos idosos no Maranhão”, afirmou.

Também participou da reunião o secretário de Desenvolvimento Social (Sedes), Francisco de Oliveira Júnior, que falou de outras iniciativas. “Esse evento confirma as ações que já realizamos, como a recente reforma e ampliação de vagas e do número de servidores do Solar do Outono e o início da reforma do Centro de Referência da Saúde do Idoso”, comentou.

Encontro

Com data marcada para os dias 23, 24 e 25 de agosto, o XX Encontro Nacional de Clubes da Melhor Idade terá este ano o tema “O Brasil envelheceu. Estamos preparados?”. A ideia é reunir autoridades, representantes do poder público e delegações de idosos vindos de clubes de todo o país para reflexão sobre direitos básicos e proteção aos idosos.

“Para isso teremos palestras, momentos de reflexão com representantes do Judiciário, especialistas da saúde, entre outros”, disse Astemar. O evento será realizado em São Luís, no Rio Poty Hotel.