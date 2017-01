Governo concluirá obras do Mercado Municipal de Chapadinha

Como parte do diálogo entre o Governo e Prefeitura, o Mercado Municipal de Chapadinha está entre as prioridades no programa de reforma de férias e mercados da Secretaria de Agricultura Pecuária e Pesca. O secretário Márcio Honaiser esteve no município no início desta semana, avaliando as condições da obra e identificando as pendências necessárias.

A reforma, iniciada em 2014, com valor de R$ 1.044.990,94, ainda não foram concluídas, o que motivou a Prefeitura a buscar a atual gestão estadual. “Saímos daqui empenhados em buscar os recursos necessários para a conclusão dessa obra tão importante para o abastecimento e a oferta de alimentos com sanidade para a população de Chapadinha”, disse o secretário da Sagrima, Márcio Honaiser.

O secretário disse ainda que, em parceira com a Secretaria de Saúde, será reforçado o trabalho para que a comercialização de produtos siga os padrões exigidos pela Vigilância Sanitária.

Participaram da agenda os secretários de Estado da Segurança Pública, Jefferson Portela e de Saúde, Carlos Lula,o prefeito Magno Bacelar, a subsecretária da Saúde, Karla Trindade, o deputado estadual, Levi Pontes, e a presidente da Câmara de Vereadores, professora Vera.

Durante a agenda em Chapadinha, o Governo do Estado anunciou investimentos também para as áreas de saúde e segurança. A cidade contará com a sede da Brigada do Corpo de Bombeiros e recursos para garantir o início do atendimento na nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA) José Oliveira Nunes.