Governo conclui projeto de reforma do mercado da Cidade Operária

Após inserir o Hortomercado da Cidade Operária no programa de feiras e mercados da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca (Sagrima), o Governo do Estado avança mais um passo para a revitalização do mercado, com a conclusão do projeto de reforma.

Técnicos da Sagrima, da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Sinfra) e da Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento de São Luís (Semapa) discutiram os últimos detalhes do projeto e vão apresentá-lo, no início de fevereiro, aos feirantes e comerciantes do local, ao mesmo tempo em que o processo licitatório para a obra se inicia.

Para o secretário da Semapa, Ivaldo Rodrigues, a iniciativa do governo vai melhorar a qualidade de vida da população do bairro. “A realização desta obra é uma demanda histórica dos feirantes, e, principalmente, dos moradores da Cidade Operária. É uma grande ação que iniciará um novo ciclo na comercialização da nossa cidade”, disse.

Ao todo, são duas edificações, o prédio principal, de 2567 m² e um galpão, de 1632 m², que passarão por reforma, adaptações, uma pequena expansão e algumas alterações estruturais.

Com a mudança, o mercado terá boxes adequados para o comércio de produtos de origem animal e vegetal, lanches, hortifrutis e outros itens, de acordo com o cadastro feito pela Sagrima assim que assumiu a demanda.

“A intervenção do Governo do Estado acontecerá em diversos âmbitos, como infraestrutura, segurança e saúde pública. Após mais de 30 anos, os feirantes e usuários do mercado passarão a ter condições salubres para comercializar e consumir alimentos”, disse o secretário da Sagrima, Márcio Honaiser.