Governo conclui obras e anuncia novos investimentos na Região Tocantina

Montes Altos, Sítio Novo, Lajeado Novo, Imperatriz, Ribamar Fiquene e Governador Edson Lobão receberam vistorias, entregas e anúncios de obras do Governo do Estado, nas áreas de educação e infraestrutura. A ação aconteceu nesta quinta-feira (4) e sexta (5) e contou com a presença de secretários de Estado, lideranças políticas, comunitárias e sociedade civil.

Segundo o secretário de Estado da Infraestrutura, Clayton Noleto, as cidades visitadas receberão melhorias na malha viária, por meio do Programa ‘Mais Asfalto’. A previsão é que os serviços já comecem a serem executados no próximo semestre. “Já alcançamos, só em Imperatriz, 70 quilômetros de recuperação de pavimento e mais de 1.200 em todo o estado. Vamos continuar avançando”, frisou Noleto.

Para Montes Altos, serão elaborados projetos de urbanização da Pracinha do Açude, um dos principais pontos de lazer da cidade, de iluminação da entrada de Montes Altos e da construção de uma quadra poliesportiva no Centro de Ensino Parsondas de Carvalho. Em Sítio Novo, Clayton Noleto lembrou o compromisso do Governo do Estado com a pavimentação da estrada entre Sítio Novo e Amarante. “Vamos realizar este antigo desejo do povo maranhense”, afirmou.

Já em Lajeado Novo, foi anunciada a retomada da construção do Centro de Ensino Carlos Alberto Monteiro de Macedo, realizada pela Secretaria de Estado da Educação. Segundo o secretário da pasta, Felipe Camarão, as obras já devem começar na segunda-feira (8).

A agenda de sexta-feira (5) começou com vistoria nas obras de revitalização da Avenida Beira-Rio. Nesta etapa, estão sendo realizados os serviços de contenção das erosões e aterramento da lagoa, onde será construída uma esplanada com 20 mil m² e contará com uma concha acústica, se tornando a maior área de eventos do Maranhão. Em seguida, o secretário verificou a reforma da Universidade Estadual da Região Tocantina (Uemasul). A obra inclui reparos na parte elétrica, hidráulica, piso, forro, pintura de todo o prédio e melhoramento da fachada.

A parte das salas de aula já foi concluída. Agora, está em construção a cantina e em reforma a guarita, biblioteca, auditório e os laboratórios. “Agora temos melhores condições de aprendizagem e também condições de sair daqui profissionais mais qualificados”, disse a acadêmica de Pedagogia Marilândia Marinho. Em Ribamar Fiquene foi entregue a Arena de Futebol, espaço importante para a prática de atividades culturais e esportivas. O espaço recebeu um investimento de aproximadamente R$ 450 mil, possui dimensões oficiais, vestiário, cantina, arquibancadas e alambrados.

Ribeirãozinho recebeu uma Unidade Vocacional do Iema para garantir a qualificação da mão de obra local, gerando emprego e renda. A entrega contou com a presença dos secretários Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Jhonatan Almada e da Indústria, Comércio e Energia, Simplício Araújo. Na unidade é ofertado o curso de beneficiamento de couro, na modalidade Formação Inicial Continuada (FIC) e atende ao mercado local, que é voltado para o ramo coureiro.