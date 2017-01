Governo comemora Dia do Farmacêutico e alerta pacientes sobre riscos da automedicação

Pacientes em atendimento no Centro de Especialidades Médicas e Diagnóstico do Diamante participaram, nesta sexta-feira (20), de atividades alusivas ao Dia do Farmacêutico. A programação, voltada aos cuidados com a saúde, chamou atenção para o perigo do uso de medicamentos sem prescrição médica.

Uma pesquisa realizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) apontou que 29% dos óbitos ocorridos no Brasil são provocados por intoxicação medicamentosa, entre elas, a provocada justamente pela automedicação. Durante a palestra ‘Uso racional dos medicamentos’, a farmacêutica do Pam Diamante, Renata Helen Lins, informou aos pacientes sobre os riscos decorrentes dessa prática. “Sem a devida orientação, a automedicação pode mascarar um problema mais grave, causar sequelas e, não poderemos deixar de mencionar que, em casos críticos, provoca morte”, advertiu.

A dona de casa Laura Rocha Ferreira, 61 anos, sempre acolheu indicações de amigos e parentes quando precisava fazer uso de medicação, mas há cinco anos teve que modificar seus hábitos. “Eu descobri que estava hipertensa e, enquanto a gente não sente esse mal-estar físico, continua se medicando de forma errada, mas para mim bastou esse susto. Agora visito frequentemente o médico e não uso remédio sem um especialista me autorizar”, contou.

A atenção dada às orientações de um profissional especializado auxilia no processo de recuperação do doente. “O profissional de farmácia tem referência técnica e, dentro das nossas unidades ou em campo, ele é responsável pelo acompanhamento do tratamento do paciente. Esse cuidado tem sido fundamental ao desenvolvimento dos pacientes”, disse o farmacêutico e secretário adjunto de Atenção Primária e Vigilância em Saúde, Marcelo Rosa.

O momento também orientou os pacientes para o modo correto de conservação dos medicamentos, obedecendo às indicações descritas nos rótulos dos fármacos. O assunto alertou, ainda, para os perigos da mistura de medicamentos com bebidas alcoólicas ou chás, que podem potencializar de modo grave ou cortar o efeito do medicamento.

Durante a programação, profissionais de saúde realizaram aferição de pressão arterial, dosagem de glicemia e instruções clínicas para os casos com alteração. O evento contou com a presença do Presidente do Sindicato de Farmacêuticos do Maranhão (Sinfarma), Carlos Toledo.

Dia do Farmacêutico

A data foi escolhida no dia da fundação da Associação Brasileira de Farmacêuticos (ABF), em 20 de janeiro de 1916. Na época, a ABF era a maior instituição representativa da categoria, atuando na valorização e estímulo do profissional farmacêutico no país.