Governo certifica alunos da Escola de Cinema em primeira exibição pública do filme “Bodas de Papel”

A Escola de Cinema do Maranhão, idealizada pelo Governo do Estado e coordenada pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), não pára de produzir bons frutos. Na noite da última quinta-feira (19), o Cine Praia Grande foi palco da primeira exibição pública do curta-metragem ‘Bodas de Papel’, desenvolvido pelos alunos do curso técnico em cinema. Na oportunidade, também foram certificados os participantes do curso de atuação para cinema e direção de fotografia, na modalidade Formação Inicial Continuada (FIC), do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (Iema), unidade vocacional Escola de Cinema.

Representando o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Jhonatan Almada, o pró-reitor de pesquisa e extensão do Iema, Dario Soares, destacou a importância da Escola de Cinema do Maranhão. “Esse momento é muito especial, pois estamos certificando os nossos alunos do curso FICs, ficamos muito felizes em fazer parte deste projeto. Além da certificação, também é muito gratificante assistir o ‘Bodas de Papel’, uma produção premiada da nossa Escola de Cinema, é de uma felicidade muito grande”, disse.

Segundo o coordenador da Escola de Cinema, Marcos Ponts, faltava aos maranhenses um incentivo tanto no fomento como na produção cinematográfica. “Essa é a primeira exibição pública do ‘Bodas de Papel’ da Escola de Cinema do Maranhão, ele ainda não tinha sido exibido na cidade, tendo em vista que acabou de chegar do festival de Brasília, que é o maior festival do Brasil, e isso despertou a curiosidade do público ludovicense e das pessoas que fizeram parte do projeto da escola. É nossa prestação de conta a exibição desse filme para a cidade”, destacou.

‘Bodas de Papel’ foi desenvolvido por alunos do Curso de Formação Inicial Continuada (FIC) de Cinema da unidade vocacional do Instituto de Educação Ciência e Tecnologia do Maranhão (Iema). Durante o curso, os estudantes tiveram que produzir um curta na disciplina Prática Intensiva, coordenada por dois cineastas uruguaios. O resultado final desse trabalho foi à seleção no festival de Brasília.