Governo certifica 30 socioeducandos da Funac em cursos profissionalizantes

Trinta adolescentes da Fundação da Criança e do Adolescente (Funac), vinculada à Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular (Sedihpop), foram certificados nos cursos profissionalizantes realizados com a Secretaria de Trabalho e Economia Solidária (Setres), em janeiro.

Desta vez, 10 adolescentes da Unidade de Internação do Eldorado receberam o certificado de conclusão do Curso de Mecânica de Motos nesta quinta-feira (19). Na primeira semana de janeiro, 20 adolescentes do Centro da Juventude Alto da Esperança e da Casa de Semiliberdade Nova Jerusalém também foram certificados no Curso de Informática. Em todas as certificações, os familiares prestigiaram os adolescentes.

Os cursos têm metodologia diferenciada para atender as especificidades das medidas socioeducativas privativas e restritivas de liberdade. As formações profissionalizantes possuem foco no conteúdo otimizado em carga horária de 60 horas com teoria e prática, ministradas na própria unidade, pelo Instituto Gersyka Emmel. Os alunos contam também com todo suporte para participar das atividades do curso como fardamento, material didático, alimentação e transporte, além de orientação sobre o mercado de trabalho.

A presidente da Funac, Elisângela Cardoso, destacou a importância dos cursos profissionalizantes para a construção de um novo projeto de vida. “O que faz a diferença na vida dos jovens é a oportunidade que possibilitamos a eles para construir um novo caminho e, isso só acontece a partir de uma proposta pedagógica que preze pela educação e profissionalização”, comentou.

“Estudamos as metodologias mais adequadas para formatar estes cursos, buscamos os recursos técnicos e humanos necessários. O apoio da Secretaria de Trabalho foi fundamental neste projeto pioneiro, que deu um resultado muito positivo. Os adolescentes aprovaram as formações oferecidas e participaram com empenho. Em 2017, além dos cursos profissionalizantes, teremos outras atividades vinculadas à preparação para o mercado de trabalho”, destacou a Diretora Técnica da Funac, Lúcia Diniz.

“Apesar do pouco, tempo a experiência foi exitosa. Os jovens puderam conhecer um pouco da teoria e visualizar na prática os aspectos como soldagem de materiais, testes de componentes e montagem de motores entre outros conhecimentos relacionados. Foi um espaço propício para mostrarem suas habilidades e desenvolver o potencial deles”, disse o coordenador do Instituto, Celso Borges.

Transversalidade de Políticas Públicas

O incentivo à profissionalização é um dos compromissos do Governo do Estado com os adolescentes que cumprem medida socioeducativa para construção de um novo projeto de vida.

“A realização do projeto de profissionalização oportuniza a transversalidade das políticas públicas”, frisou a Secretaria de Trabalho e Economia Solidária, Virgínia Andrade. “É somando esforços junto aos direitos humanos, na inserção no mercado de trabalho, que vamos fortalecer essas ações e efetivar uma política que garanta a esses jovens uma alternativa de geração de renda, para que quando saiam do cumprimento da medida socioeducativa tenham um novo caminho pela frente”, completou.

“Toda pessoa necessita de oportunidade no mercado de trabalho ou mesmo uma formação para seguir pela área do empreendedorismo”, continuou a gestora. “E possibilitar a qualificação profissional dos adolescentes para posterior inserção no mercado de trabalho é o foco do projeto”, finalizou.

Os socioeducandos aprovaram a metodologia e destacaram a oportunidade de poder se profissionalizar. “Eu agradeço por que aqui na Funac eu pude estudar, participar dos cursos, conhecer melhor as coisas. Lá fora eu não tive condições e nem oportunidade. Quando sair daqui já tenho um caminho por onde começar a seguir”, contou um dos adolescentes no seu agradecimento, durante a certificação.

Maria Silva, mãe de um dos adolescentes, também destacou a qualidade dos cursos ofertados. “Apesar de ter que conviver com meu menino assim, eu agradeço pelo cuidado que a Funac tem. O curso que ele fez foi muito bom, senti que deu para aprender alguma coisa boa e tenho esperanças agora de que o caminho dele vai dar certo”, falou.

Até o final do mês, mais 30 jovens participarão dos cursos nas unidades de São Luís e Imperatriz.