Governo certifica 20 socioeducandos em cursos profissionalizantes

O incentivo à profissionalização é um dos compromissos do Governo do Estado com os adolescentes que cumprem medida socioeducativa para construção de um novo projeto de vida. Na quarta-feira (28), 20 jovens foram certificados nos Cursos Profissionalizantes de Reparador de Eletroeletrônicos e de Mecânica de Moto, no encerramento das primeiras turmas.

A ação é uma realização da gestão do Governador Flávio Dino, por meio da parceria entre a Fundação da Criança e do Adolescente (Funac), vinculada à Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular (Sedihpop), e Secretaria de Trabalho e Economia Solidária (Setres).

Nessa etapa foram certificados os socioeducandos da unidade de internação do Sítio Nova Vida, em Paço do Lumiar, unidade piloto do projeto. O objetivo da iniciativa foi possibilitar a qualificação técnica de adolescentes em medidas socioeducativas para posterior inserção no mercado de trabalho.

Os cursos, que tem metodologia diferenciada, foram escolhidos pelos próprios adolescentes e adequados a realidade deles. As formações profissionalizantes possuem foco no conteúdo otimizado em carga horária de 60h com teoria e prática, ministradas durante toda a semana na própria unidade, pela entidade parceira Instituto Gérsyka Emmel. Os alunos contam também com todo suporte para participar das atividades do curso como fardamento, material didático, alimentação e transporte, além de orientação sobre o mercado de trabalho.

“A realização de cursos profissionalizantes era uma demanda dos adolescentes e que está sendo prontamente atendida pelo Governo do Estado por meio do trabalho articulado entre as secretarias para o fortalecimento das ações de políticas públicas para estes jovens”, disse o secretário de Direitos Humanos e Participação Popular.

A presidente da Funac, Elisângela Cardoso, destacou a importância dos cursos para a construção de um novo projeto de vida. “O que faz a diferença na vida desses jovens é a resignificação das ações realizadas nas unidades, a partir de uma proposta pedagógica que, de fato, transforma a vida dos socioeducandos”, comentou.

“Neste sentido estudamos as metodologias mais adequadas para formatar estes cursos, buscamos os recursos técnicos e humanos necessários e, encontramos na Secretaria de Trabalho uma parceira para este projeto pioneiro que deu certo, de forma que já estamos realizando a certificação e vamos ampliar a realização dos cursos para novas turmas, além dos 70 jovens que já participam nessa fase inicial”, completou a gestora.

Os socioeducandos aprovaram a metodologia e os cursos realizados. Eles comentaram que puderam ampliar os conhecimentos e que tem grande expectativa de inserção no mercado de trabalho a partir dessa formação nas áreas de eletroeletrônicos e de motocicletas.

“Apesar do pouco tempo a experiência foi exitosa. Os jovens puderam conhecer um pouco da teoria e visualizar na prática os aspectos como soldagem de materiais, testes de componentes e montagem de motores entre outros conhecimentos relacionados. Foi um espaço propício para mostrarem suas habilidades e desenvolver o potencial deles”, disse o coordenador do Instituto, Celso Borges.

Até o final de janeiro de 2017, a Funac vai capacitar mais 50 jovens das unidades de Imperatriz e São Luís em cursos de Informática, Vendas, além dos cursos já citados.