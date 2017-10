Governo celebra 70 anos do Tribunal de Contas do Maranhão

Órgão de controle de recursos e de garantia de transparência de diferentes instâncias da gestão pública, o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA) celebrou, na noite de quarta-feira (11), 70 anos de sua fundação.

O Governo do Maranhão participou das comemorações realizadas no Centro de Convenções Pedro Neiva de Santana. O governador Flávio Dino foi representado pelo chefe da Casa Civil, Marcelo Tavares, que destacou a importância da instituição.

“O Governo do Estado tem muita satisfação de fazer parte desse momento, dessa comemoração dos 70 anos do Tribunal porque inegavelmente o Tribunal é uma das principais ferramentas para melhorarmos a aplicação dos recursos públicos e, em consequência, melhorar a qualidade de vida da população do Maranhão”, declarou Marcelo Tavares.

O chefe da Casa Civil também falou dos avanços alcançados na área da transparência e da importância do trabalho do TCE. “O Governo do Estado sempre faz questão de colaborar porque tem no Tribunal de Contas do Maranhão um parceiro nesse sentido que é um caminho para a sociedade, a transparência, que é um acompanhamento efetivo da aplicação dos recursos públicos e este governo também tem este compromisso”, ressaltou.

O evento contou com a participação de representantes de diversas instituições públicas, incluindo uma palestra ministrada pelo Procurador Geral da República, Nicolao Dino de Castro e Costa Neto, além de homenagens a empresas, órgãos e personalidades que contribuíram e contribuem com o trabalho do TCE-MA.

Para o conselheiro e presidente do Tribunal, José de Ribamar Caldas Furtado, o momento representou um fortalecimento do trabalho desenvolvido, que agora também tem cunho educativo. “Para nós é um momento de fortalecimento institucional. Temos estimulado muito a transparência, passando de um controle essencialmente punitivo para um controle que também visa a prevenção”, afirmou.

A rádio Nova 1290 Timbira AM foi uma das homenageadas na ocasião. O diretor da rádio, Robson Paz, foi quem recebeu a medalha de mérito Ruy Barbosa. “Nós recebemos com muita honra e agradecimento esta homenagem que vem do trabalho que tem sido desenvolvido em favor da nossa população, garantindo acesso à informação o que, junto com o que é feito pelo Tribunal garante que a população tenha acesso a direitos”, lembrou o diretor.

As comemorações dos 70 anos do Tribunal tiveram início na última terça-feira (10), com a abertura da ‘Exposição Documental – 70 Anos do TCE/MA’. Montada no hall de entrada do Tribunal, a mostra inclui mostruário de peças históricas, réplica do antigo plenário do órgão, exposição de fotos, linha do tempo, além de publicações e vídeos.