Governo beneficia milhares de famílias com conjunto de obras no entorno da Avenida Jackson Lago

Milhares de famílias que residem no entorno da Avenida Jackson Lago – IV Centenário serão beneficiadas com um conjunto de melhorias em infraestrutura e equipamentos sociais, executados pelo Governo do Estado em parceria com o Governo Federal. Na lista consta creche, unidade de Polícia Militar, estacionamento, área de lazer e pista de caminhada atendendo a comunidade dos bairros Camboa, Liberdade, Fé em Deus e Alemanha. As obras integram as ações do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Rio Anil e iniciam na próxima semana com os trabalhos de terraplanagem.

“Esse é um macro programa que o Governo vem executando e promovendo melhorias para as comunidades destes bairros, diretamente, e indiretamente para milhares de outras famílias no entorno”, pontua a secretária de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid), Flávia Alexandrina Moura. “O conjunto de obras vai urbanizar a área e garantir mais segurança na via, tanto para quem reside quanto quem trafega. É um trabalho muito importante na garantia de condições e dignidade àquelas comunidades”, disse a gestora.

A creche tem estrutura de classificação ‘B’, com capacidade para atender até 120 crianças. A estrutura conta com salas de atividades, administrativo, banheiros masculino e feminino, área livre e vai atender nos turnos matutino e vespertino. O projeto desenvolve atividades pedagógicas, recreativas, esportivas e de alimentação. “Esse programa garante o acesso das crianças a creches e escolas de educação infantil públicas com a devida estrutura, respondendo à demanda que existe na comunidade”, explicou a titular da Secid.

Um complexo da Polícia Militar será instalado na área com a construção de uma Unidade de Segurança Comunitária (USC). As USCs integram os órgãos da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) e foram estruturados a partir do modelo das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) do Rio de Janeiro. Um diferencial do projeto é a relação próxima entre a polícia e a comunidade e de portas abertas 24 horas por dia.

O trabalho das equipes das USCs inclui ainda operações preventivas e repressivas de combate ao crime; e atividades educativas, sociais e de sensibilização nas escolas e comunidades atendidas. Em sua estrutura, as unidades contam com policiamento em viatura, Esquadrão Garra (que atua em motocicletas) e Grupo de Resposta (tropa formada por efetivo especializado em ocorrências de maior gravidade).

“O tratamento mais humanitário e atuação parceira da polícia com os moradores é um fator que influencia positivamente nas ações”, pontuou o subcomandante de Polícia Militar do Maranhão, coronel Jorge Luongo. “As USCs cobrem bairros que apresentavam alto índice de criminalidade, com fins a reduzir as ocorrências. Onde há USC observamos comunidades mais tranquilas, mais parceiras da polícia e mais confiantes na Segurança Pública”, avaliou o coronel Jorge Luongo, ele destacou o Polo Coroadinho e a Vila Luizão que contam com USC.

Ainda no projeto de equipamentos para a área da Avenida Jackson Lago está uma quadra poliesportiva; área de lazer e recreação infantil com parquinho e academia da saúde; estacionamento e pista de caminhada. Para o conjunto de obras na região serão investidos recursos de R$ 14 milhões.

Assistência Social

Centenas de moradores que residiam de forma irregular e em área de risco em palafitas na região contemplada pelo PAC Rio Anil, assim como ocupantes da Avenida Jackson Lago – IV Centenário, foram incluídas no programa Aluguel Social e remanejadas para programas habitacionais.

Outra parte das famílias está cadastrada no programa federal Minha Casa, Minha Vida e serão contempladas com apartamentos no Residencial Jomar Moraes, que está em construção na área do Sítio Piranhenga. O residencial terá 33 blocos com 32 apartamentos de 35 m² cada; outro com 24 imóveis de 40 m², adaptados para cadeirantes, idosos e pessoas com locomoção reduzida.

Os imóveis possuem dois quartos, banheiro, sala de estar/jantar, cozinha e área de serviço. O habitacional leva o nome do escritor e cronista Jomar Moraes, membro da Academia Maranhense de Letras (AML), falecido em agosto do ano passado.