Governo beneficia 80 jovens de mais dois municípios com turismo educativo do ‘Tour Jovem Cidadão’

“O projeto tour jovem Cidadão foi bastante proveito pois nos dá oportunidade de conhecer melhor a nossa cultura e a valorização dos bens culturais, elevando o nosso conhecimento”, destacou a jovem Natalia Sousa, 17 anos do município de Monção.

O Governo do Estado, através da Secretaria de Estado Extraordinária da Juventude (Seejuv), realizou nesta -feira (14), mais uma edição do projeto ‘Tour Jovem Cidadão’ 2017. Dessa vez, a ação beneficiando 80 jovens dos municípios de Monção, a 241 km de São Luís e de Igarapé do Meio, que fica a 227 km da capital maranhense.

Para o secretário de juventude Monção, Rogério Jansen ressalta que o projeto é de grande pois dá oportunidade de jovens do interior do estádio conhecer a capital e aprender um pouco mais de sua história. “O tour é um programa muito benéfico pois muitos dos alunos que aqui estão nunca tinham vindo a São Luís e com o projeto eles estão tendo esta oportunidade. O secretário de Juventude de Igarapé de Meio, Flavio Castro parabeniza a Seejuv e o governo Flávio Dino por dá oportunidade aos jovens de todo Maranhão em conhecerem a capital, “Este projeto tem um beneficiando a juventude em conhecimento e cultura.

O objetivo projeto é proporcionar um turismo educativo a estudantes da rede estadual de ensino, o Tour Jovem Cidadão é realizado pela Seejuv em parceria com as secretarias de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular (Sedihpop), de Cultura e Turismo (Sectur), do Desenvolvimento Social (Sedes), Secretaria Municipal de Turismo de São Luís (Setur) e gestores municipais de juventude.

A Secretária Tatiana Pereira ressalta que este projeto valoriza a educação possibilitando acesso aos bens culturais como é assegurado pelo estatuto da juventude, “ O Tour Jovem já beneficiou mais de 400 jovens em todo estado, agregando valores a educação, com o governo do estado do Maranhão tem conseguido garantir que um dos instrumentos do estatuto da juventude que acesso ao bens culturais seja de fato efetivado.

O tour teve início às 8h45 no Centro de Criatividade Odylo Costa Filho (Praia Grande), quando os jovens assistirão um filme sobre a história e cultura de São Luís e participarão de uma palestra sobre os aspectos culturais e turísticos da capital maranhense. Depois desse momento inicial, o passeio segue durante todo o dia passando pelos seguintes locais: Palácio dos Leões, Biblioteca Benedito Leite, Casa do Maranhão, Casa de Nhozinho, Centro de Pesquisa e Arqueologia e Museu de Arte Sacra. O encerramento deu-se no Espigão Costeiro às 16h30, onde os jovens puderam apreciar o pôr do sol em dos mais belos cartão postal.