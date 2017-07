Governo avança com ações para fortalecer polo gesseiro da Região de Grajaú

Adensar cadeias produtivas, contribuir para o desenvolvimento dos negócios e geração de emprego e renda, são compromissos do Governo do Maranhão. Na -feira (20), o secretário estadual de Indústria, Comércio e Energia, Simplício Araújo, visitou o Distrito Industrial onde está localizado o polo gesseiro de Grajaú, acompanhando os processos e fabricação de produtos oriundos do gesso e as jazidas de gipsita e outros minerais.

A iniciativa faz parte dos trabalhos em prol do fortalecimento da cadeia produtiva do gesso, que inclui desde o acompanhamento dos processos produtivos, até o diálogo com os empresários do ramo, visando ampliar ainda mais, a produção de gesso na Região.

Durante a visita, o secretário, técnicos da Seinc e membros do Sindicato das Indústrias de Gesso do Maranhão (SindusGesso), visitaram as instalações das empresas existentes no polo, a produção de placas de gesso e a retirada da matéria prima nas jazidas de gipsita.

“Sabemos do grande potencial existente em Grajaú, na produção de gesso. Temos uma situação geográfica privilegiada, com modais de logística estratégicos, que contribuem para que possamos expandir a produção e alavancar os trabalhos dessa cadeia produtiva”, destacou Simplício Araújo.

Considerada a maior produtora de gesso do país, o polo gesseiro de Grajaú conta com seis mineradoras, 16 fábricas de gesso e 60 fábricas de placas, perdendo apenas para o polo gesseiro de Araripe, em Pernambuco, na produção.

O presidente do SindusGesso, Carlos Araújo, ponderou que a visita reforça o compromisso do Governo do Estado em contribuir para que o segmento possa se expandir ainda mais. “Mais uma vez nosso agradecimento ao Governo do Estado. Foi uma visita proveitosa. O secretário pode conhecer a grandeza do polo gesseiro e nossas dificuldades”, afirmou.

Atualmente, toda a produção de gesso do polo de Grajaú é comercializada para várias partes do país. Todos os produtos atendem às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Debate com gestores

Durante a agenda em Grajaú, Simplício Araújo de reuniu com gestores municipais afim de ouvir as demandas, dúvidas e sugestões, para uma união de esforços voltados para alavancar o polo gesseiro da cidade. Todas as propostas foram discutidas com o prefeito de Grajaú, secretários municipais, vereadores e empresários do segmento do gesso.

“Esse diálogo foi muito importante, pois tudo para nós é esperança. Nós estamos precisando muito dessa ajuda e de ideias para discutir o melhor aproveitamento desse minério tão importante que faz a diferença do município de Grajaú”, afirmou o prefeito Mercial Lima Arruda.

Agenda com o governador

Os trabalhos em prol do polo gesseiro fazem parte de uma agenda que está sendo acompanhada diretamente pelo governador Flávio Dino. Recentemente, empresários do segmento gesseiro estiveram reunidos com o governador e secretários estaduais no Palácio dos Leões. Do diálogo, foram criadas agendas como a visita ao polo e uma reunião com representantes do Departamento Nacional de Extração Mineral (DNPM), em Brasília, que foi coordenada pelo secretário Simplício Araújo.

Durante o diálogo, Simplício Araújo destacou as principais reivindicações do setor, como processos paralisados e a falta condições de trabalho para os técnicos do DMPN no Maranhão. O Governo do Estado propôs ao DMPN um termo de cooperação técnica para que o Executivo Estadual possa colaborar com a estrutura para que os técnicos do DMPN possam acompanhar o processo de produção de gipsita em Grajaú.

Todas as agendas e encaminhamentos serão apresentados durante uma reunião que será coordenada pelo governador Flávio Dino, prevista para o dia 25.