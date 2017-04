Governo avalia proposta de cooperação de Fundo das Nações Unidas para fornecimento de insumos e medicamentos

Nos últimos três meses, o Governo do Estado incorporou mais serviços de saúde para mulheres, contribuindo para o fortalecimento da estratégia de saúde materna e de crianças, revertido em atendimento oportuno para este segmento, como a entrega da primeira UTI Materna do estado, instalada no Hospital e Maternidade Marly Sarney (HMMS), em São Luís, e os Centros Sentinela de Planejamento Reprodutivo, em Balsas e São Luís. Agora, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) abre diálogo com Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA).

Para auxiliar no progressivo desenvolvimento da saúde da mulher, a Secretaria de Estado da Saúde (SES), reuniu, na última quinta-feira (6), com a representação do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), com o propósito de avaliar pacote de Cooperação Técnica do Brasil, para acessar os serviços de fornecimento de insumos e medicamentos a preços competitivos, que pode resultar em economia para o Estado.

O secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, designou uma equipe das áreas vinculadas à assistência à saúde, atenção primária e assistência farmacêutica para analisar a proposta de cooperação técnica apresentada pelo UNFPA. O objetivo é verificar o alcance da ação, custos e benefícios.

“Recentemente celebramos convênio com a OPAS e OMS visando à reestruturação da rede materno-infantil. Os Centros Sentinela, em São Luís e Balsas, são ações resultantes dessa cooperação bem sucedida. A abertura do diálogo com o Fundo de População das Nações Unidas aponta uma nova perspectiva, que será avaliada e estudada pelo nosso corpo técnico”, disse o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula.

O Fundo de População da ONU é uma agência internacional, que faz parte do sistema das Nações Unidas, que busca, entre outras linhas de ação, melhorar o acesso das mulheres a serviços de saúde e insumos. Segundo Jaime Nadal Roig, da representação do Fundo de População das Nações Unidas no Brasil, o trabalho adota uma lógica de complementariedade, como outras agências do sistema, particularmente a Organização Pan-Americana de Saúde/Organização Mundial da Saúde (OMS).

“Viemos oferecer, como parte do nosso pacote de Cooperação Técnica do Brasil, a possibilidade de acessar um serviço para fornecer insumos, medicamentos de saúde, através de mercados internacionais, garantindo qualidade, mas também preços muito competitivos, que podem resultar em economia importante para o setor. E essas economias no momento de limitações orçamentárias podem ser redirecionadas para ações programáticas que, reitero, neste momento em que estão tentando expandir os serviços de saúde para mulher, pode ser muito interessante”, avaliou Jaime Nadal Roig.

Participaram da reunião Nair Souza, assessora de Saúde Sexual e Reprodutiva da UNFPA, além de Anna Cunha, Oficial de Programa da UNFPA.

Ampliação da rede de atendimento

O Centro Sentinela de Planejamento Reprodutivo, em Balsas, funciona na Unidade Básica de Saúde Padre Pedro Fontes de Sousa. Em São Luís, o serviço foi instalado na Maternidade Benedito Leite.

A UTI Materna do Hospital e Maternidade Marly Sarney é dotada de equipamentos modernos para melhor acompanhamento das pacientes. A UTI Materna funciona diariamente, 24 horas por dia, com oito leitos às pacientes do Hospital e Maternidade Marly Sarney e demais referências encaminhadas por meio da Central de Regulação de Leitos do Estado do Maranhão.