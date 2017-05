Governo atualiza o banco de dados sobre as gestões municipais de Igualdade Racial

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Igualdade Racial (Seir), realiza uma atualização de seu banco de dados relativo aos municípios onde há gestão da política de igualdade racial (PIR) implantada visando conhecer a gestão municipal e otimizar a comunicação e o aprimoramento das ações desenvolvidas pelos governos estadual e municipal.

No sistema de Cadastro de Gestão da Pir são registradas todas as informações das unidades gestoras da política nos diversos municípios maranhenses, com informações sobre o gestor, pasta a que está vinculado, conselhos municiais, leis municipais relativas à política e diagnóstico situacional dos povos e comunidades tradicionais.

As informações fornecidas pelo gestor municipal de igualdade racial se constituem em importante ferramenta para que o governo do Estado conheça o regular funcionamento da política no âmbito dos municípios e desenvolva ou aprimore formas de trabalho conjunto.

A atualização é realizada pela Gestão de Planejamento e Assessoria de Comunicação da Seir e, segundo o gestor responsável pela atualização, Mauro Marques, esta é uma ação fundamental para garantir o fluxo administrativo e de comunicação. “A vantagem de um sistema atualizado é justamente de garantir a vitalidade da política de promoção da igualdade racial nos diversos municípios do Estado, e uma vez fortalecendo esta política, todas as secretárias de Estado que dispõem de ação finalística, como as ações de saúde, educação e outras, estarão sendo comprometidas para a real execução de políticas públicas para os povos e comunidades tradicionais”.

O acesso ao Cadastro de Gestão da Pir é feito a partir da página da Seir na internet, no endereço eletrônico www.igualdaderacial.ma.gov.br, onde há acesso a uma área restrita para os gestores, necessitando de autenticação com senha para acessar o sistema.