Governo atende mais de quatro mil pessoas com mutirão do glaucoma em janeiro 

Mais de quatro mil pessoas foram beneficiadas durante as atividades do mutirão do glaucoma no mês de janeiro. A ação é promovida pelo Governo do Estado, por meio de um convênio entre a Secretaria de Estado da Saúde (SES), o Hospital do Olho e a Oftalmo Day Clinic. As atividades do mutirão alcançaram moradores de São Luís e a população de mais de quarenta municípios de seis regionais de saúde. No interior do estado, 47% dos pacientes atendidos foram diagnosticados com o glaucoma.

A ação amplia o acesso da população a exames, consultas oftalmológicas e medicamento para combate ao glaucoma. Durante o primeiro mês do ano, o mutirão percorreu municípios das regionais de saúde de Presidente Dutra, São João dos Patos, Itapecuru, Bacabal, Barra do Corda e Pedreiras. O secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, avaliou positivamente os resultados das primeiras atividades do mutirão em 2017.

“No ano passado, beneficiamos muitas pessoas. Nossa proposta esse ano é ampliar esse alcance e intensificar as atividades do mutirão por todo o estado. Esse é um trabalho de prevenção e combate, importante para quem necessita, mas não tem condições de acesso ao tratamento adequado. Estamos satisfeitos com esse primeiro resultado e esperamos beneficiar muitos outros cidadãos maranhenses”, disse.

A doença, caracterizada por uma lesão no nervo óptico, pode causar cegueira. O grupo de risco inclui pessoas acima de 40 anos, com a pressão intraocular elevada, histórico familiar de glaucoma e portadoras de doenças como diabetes, hipertensão e hipertireoidismo.

Durante o atendimento no mutirão, os pacientes passam por três tipos de exames, a campimetria, a tonometria e a fundoscopia. Os procedimentos servem para verificar falhas no campo de visão central e periférica do paciente, medir a pressão interna do globo ocular e avaliar as estruturas do fundo do olho. Com os resultados dos exames, os pacientes passam por avaliação médica, onde são orientados e encaminhados para tratamento adequado.

O oftalmologista Vinícius Silva alertou para a importância do diagnóstico precoce. “Avaliando esses três exames, a gente consegue chegar ao diagnóstico e melhor encaminhar os pacientes. O glaucoma é uma doença silenciosa que por, muitas vezes, não apresenta sintomas aparentes. A cegueira do glaucoma é irreversível, então é muito importante detectar precocemente a doença. Por isso alertamos principalmente as pessoas inseridas nos grupos de risco”, explicou.

BOX – PROGRAMAÇÃO DO GLAUCOMA EM FEVEREIRO

03 a 05/02 – Regional de Chapadinha: Paulino Neves, Água Doce do Maranhão, Santana do Maranhão, São Bernardo, Brejo, Chapadinha, Araioses, Magalhães de Almeida, Santa Quitéria do Maranhão, Milagres do Maranhão, Mata Roma e Anapurus.

10 a 12/02 – Regional de Saúde de Pinheiro: Alcântara, Bequimão, Presidente Sarney, Pinheiro, Apicum-Açu, Bacuri, Cedral, Mirinzal, Turiaçu, Santa Helena, Serrano do Maranhão, Cururupu, Central do Maranhão, Peri-mirim, Turilândia, Pedro do Rosário, Porto Rico do Maranhão e Guimarães.

15 a 18/02 – Regional de Zé Doca: Boa Vista do Gurupi, Amapá do Maranhão, Centro do Guilherme, Presidente Médici, Junco do Maranhão, Maracaçumé, Centro Novo do Maranhão, Governador Nunes Feire, Cândido Mendes e Godofredo Viana, Luís Domingues e Carutapera.