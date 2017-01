Governo assina Ordem de Serviço para requalificar a Praça Odorico Mendes, no Centro de São Luís

A Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid) assinou, na quarta-feira (25), ordem de serviço para início das obras de requalificação da Praça Odorico Mendes e a requalificação de imóvel para instalação do Batalhão Tiradentes, na rua Rio Branco, Centro de São Luís. Esta ação faz parte do Programa de Habitação na Área Central de São Luís, que tem como diretriz o melhor aproveitamento da infraestrutura urbana e o estímulo à vivência no Centro da cidade.

A intervenção na Praça Odorico Mendes tem o objetivo de destacar a importância da figura do homenageado, criando um piso circular ao seu redor que funcionará como um espaço arborizado de encontro e lazer. Ao mesmo tempo, a proposta pretende agregar a este espaço público os seguintes benefícios: melhoria da acessibilidade e mobilidade com rampas e piso tátil; iluminação artística no monumento e na vegetação; criação de áreas de sombras com vegetação e bancos, para propiciar a vivência do espaço; disponibilização de áreas para instalações temporárias de brinquedos infantis ou feirinhas; instalação de bicicletário, lixeiras, bancos e sinalização adequada e resistente; e condições para a parada de ônibus, recuada da via.

Já a instalação de uma delegacia de polícia civil e um batalhão da polícia militar, o Batalhão Tiradentes, em um dos prédios da Rua Rio Branco tem a finalidade de retirar a edificação do estado de subutilização em que atualmente se encontra, criando condições para a atuação integrada das polícias Civil e Militar, no Centro, e proporcionando segurança aos moradores e usuários da área com a implantação de um equipamento público capaz de fortalecer os laços do poder público com a comunidade local.

De acordo com a secretária Flávia Alexandrina é uma meta prioritária definida pelo governador Flávio Dino que está sendo concretizada com o trabalho planejado pela equipe da Secretaria Adjunta de Assuntos Metropolitanos da Secid. “Não podemos deixar de destacar que é uma grande contribuição do Governo do Estado para a cidade de São Luís, que transformará o local mais atrativo a novos moradores, atividades comerciais e serviços, possibilitando assim que a população que utiliza os serviços públicos e atividades comerciais e turistas interessados em seu acervo histórico e cultural, um espaço mais democrático e agradável”, destacou a secretária.

A requalificação será executada pela Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid) e tem o prazo de 10 meses para ser concluído.