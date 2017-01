Governo assina contrato para construção do Portal de Entrada e do Centro de Visitantes do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses 

O secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais, Marcelo Coelho, junto com representante da empresa licitada Primor Empreendimentos Ltda, assinou contrato para que seja realizada a prestação de serviços de engenharia, com o fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais necessários para a construção do Portal de Entrada e do Centro de Visitantes do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, no povoado Cantinho, no município de Barreirinhas. O projeto contempla, ainda, uma exposição permanente intitulada ‘Grão de Areia’, que conterá informações sobre o Parque.

Essa ação faz parte do convênio firmado entre a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais (Sema) e o Ministério do Turismo (MTur), em cooperação com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). A obra está dentro do Programa Turismo no Brasil, desenvolvido pelo MTur.

Exposição ‘Grão de Areia’

O Projeto Expositivo foi desenvolvido pelo ICMBio especialmente para o Centro de Visitantes do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. A proposta tem como tema: “Do grão de areia à duna: descubra os Lençóis Maranhenses, um patrimônio natural a ser conservado” e foi projetada e desenvolvida tendo como meta principal levar em consideração os princípios norteadores de uso público e visitação de áreas protegidas do ICMBio.

O Projeto Expositivo levou em consideração diferentes aspectos de integração entre os visitantes e a Unidade de Conservação tendo como objetivo a apresentação de uma exposição na qual o acolhimento do visitante ocorrerá de maneira simultânea à visita ao espaço expositivo. Essa visita será o local privilegiado de transmissão dos conteúdos informativos sobre o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses.

Com a integração entre exposição e Centro de Visitantes, cumpre-se a principal meta desse espaço: acolher os visitantes recém-chegados, prover informações, dar orientações sobre conduta e permitir que ampliem seus conhecimentos sobre os recursos naturais e culturais que envolvem essa Unidade de Conservação.

Programa Turismo no Brasil

O objetivo do Programa Turismo no Brasil, que tem gestão do Ministério do Turismo, é propiciar o aproveitamento e a melhoria das condições atuais dos atrativos históricos, culturais e naturais do país, mediante a implantação de projetos e empreendimentos, obras e serviços de finalidade ou interesse turístico. Dentre as principais ações desenvolvidas pelo programa estão: adequação da infraestrutura do patrimônio histórico e cultural para utilização turística; a sinalização turística; implantação de centros de informações turísticas; apoio a projetos de infraestrutura turística.