Governo articula investimentos para a região metropolitana de São Luís

O governo do Maranhão tem ampliado o diálogo com diversas autoridades e buscado articular a implementação de políticas públicas voltadas às 13 cidades que compõe a Região Metropolitana de São Luís. Nesta semana o presidente da Agência Executiva Metropolitana (Agem), Pedro Lucas Fernandes, esteve em Brasília para articular estratégias e viabilizar projetos da Agem.

A primeira da série de reuniões aconteceu com o coordenador geral de Programas Especiais (FNDE), Júlio Cézar. Em pauta, a situação de municípios da região metropolitana que têm pendências junto ao Programa de Ações Articuladas (PAR) e outras cidades que já estão até realizando diagnóstico do programa.

No Ministério da Saúde, Fernandes esteve reunido com o secretário executivo Antônio Carlos Nardi, que conheceu as demandas dos municípios da Grande São Luís nesta área.

Ministérios

Nesta visita à Brasília, o presidente da Agem também acompanhou o prefeito Domingos Dutra, de Paço do Lumiar e o senador Pinto da Itamaraty, em reunião com o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho sobre a gestão dos resíduos sólidos na região metropolitana; e no Ministério dos Transportes. Nesta última reunião, o presidente da Agem, os parlamentares e prefeito maranhenses foram recebidos pelo ministro Maurício Quintella, para tratar sobre os atracadouros de Paço do Lumiar e outras questões importantes na área de transporte hidroviário de municípios da Região Metropolitana da Grande SL.