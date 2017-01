Governo articula força tarefa para garantia de abastecimento de água em Imperatriz

A Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (Caema) realiza força-tarefa para garantir o abastecimento do município de Imperatriz. Na última segunda-feira (16), a executora da obra de instalação de esgotamento sanitário no bairro Bacuri causou rompimento acidental da adutora de 900 mm no Parque Buriti, ao escavar a área para implantação de interceptor tronco nas mediações da Estação de Tratamento de Água da Caema.

Desde o ocorrido, a Companhia trabalha sem intervalos na recuperação da adutora. Inicialmente, foi tomada medida emergencial de reparo que consistiu na solda do equipamento e instalação de abraçadeira, mas as fortes chuvas que caem na cidade atrapalharam o trabalho, que só pôde ser finalizado na noite desta quarta-feira (18). Porém, por conta do envelhecimento da tubulação, a medida não surtiu o efeito esperado. Desde a madrugada desta quinta-feira (19), quando aconteceu a constatação do novo rompimento, uma nova solução já está sendo efetivada, que consiste em substituição de trecho rompido da adutora com afixação por junta mecânica.

O presidente da Caema, Davi Telles, está in loco desde o ocorrido para averiguar de perto a situação e garantiu que a solução é definitiva e que as equipes estão empenhadas em providenciar a substituição do trecho com agilidade. “Vamos usar luvas de correr e vamos interseccionar, isto é, substituir 1,75 m da adutora. Este é o procedimento padrão, que só não havia sido feito anteriormente porque não temos esta peça em prateleira. Com certeza, a população de Imperatriz pode contar que terá seu abastecimento restabelecido ainda hoje”, garantiu o presidente.

Em nota, a empresa informou que tem total responsabilidade sobre o ocorrido e que, desde então, tem colaborado com o trabalho da Caema para sanar os problemas causados pelo acidente. “A Mobicon pede desculpas à população imperatrizense pelo ocorrido e salienta o alto grau de complexidade do trabalho, reiterando o compromisso da empresa com a população e com a Caema para realização do serviço com o mais alto nível de qualidade”, diz trecho da nota.

Investimentos

O Governo do Estado reforça investimentos no abastecimento de água de todo o estado em 2017. A Companhia investirá R$ 140 milhões no Programa de Reabilitação de Sistemas (PRS) em 60 municípios, beneficiando 790 mil pessoas. Em Imperatriz, o Governo garantiu a renovação de contrato de concessão de fornecimento junto à prefeitura, com garantias de ampliação de oferta de água para áreas rurais que até então não eram cobertas pela Caema.

Além da ampliação da área de cobertura, investimentos vão abranger regiões de Imperatriz que atualmente passam por problemas de fornecimento. Até o fim do primeiro semestre, o governo investirá R$ 20 milhões para sanar problemas históricos de desabastecimento no segundo maior município do Maranhão. Já foi assinado contrato para obras de rede na ordem de R$11 milhões, e na próxima semana será publicada licitação para recuperação da Estação de Tratamento de Água e Captação, na ordem de R$6 milhões.