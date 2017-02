Governo apresenta proposta de reajuste salarial ao Sinproesemma

O Governo do Estado apresentou, nesta quarta-feira (1º), em reunião no Palácio dos Leões, uma contraproposta ao Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Maranhão (Sinproesemma), referente à pauta de reivindicação salarial da categoria.

Durante o encontro, o Secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, fez explanação para uma comissão de diretores do sindicato, que avaliou a proposta e agendou para esta quinta-feira (2) uma resposta ao governo, após ouvir os demais membros da direção.

Para o secretário Felipe Camarão, a proposta apresentada foi avaliada positivamente pelos diretores e é resultado de diálogo aberto e transparente da mesa da negociação permanente entre o governo e o Sinproesemma.

“Na contramão dos demais estados brasileiros e mesmo com a crise econômica que assola o país, o Governador Flávio Dino priorizou o atendimento da pauta salarial dos professores, dentro da possibilidade financeira do Estado. Além de representar a valorização dos profissionais do magistério, essa é mais uma conquista para os educadores maranhenses”, destacou.

Esta foi a terceira reunião, só nestes primeiros dias do ano, entre o governo e o sindicato. O encontro desta quarta ocorreu após as 18 assembleias regionais realizadas pelo sindicato sobre a campanha salarial 2017.