Governo apresenta editais de apoio a juventude para estudantes de escolas de São Luís

O Governo do Estado, através da Secretaria de Estado Extraordinária da Juventude (Seejuv), iniciou na última quinta-feira (6), no Centro Integrado do Rio Anil (Cintra), a itinerância de apresentação dos editais ‘Tour Jovem Cidadão’, ‘Geração Ciência’ e ‘Juventude com Ciência’ nas escolas da rede estadual de ensino da Região Metropolitana de São Luís. A iniciativa tem como objetivo, divulgar de forma mais efetiva os editais e assim possibilitar a ampliação da participação de jovens nos projetos.

O ato de apresentação dos editais segue um cronograma pré-definido e conta com a parceria da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) e de gestores escolares. A intinerância continuou nesta segunda-feira (10), no Centro de Ensino Médio Gonçalves Dias, no bairro do Bom Milagre e Centro de Ensino Médio Maria Aragão, na Cidade Operária.

A secretária da Juventude, Tatiana Pereira, destacou a importância da apresentação dos editais aos estudantes das escolas da rede estadual de ensino. “A ação de apresentar os editais Geração Ciência, Juventude com Ciência e Tour Jovem Cidadão nas escolas é fundamental porque conseguimos dialogar diretamente com os professores e estudantes, que são o público principal desses projetos”. Ainda segundo a secretária, os editais são de suma importância para incentivar a educação e a pesquisa já no Ensino Médio, contribuindo para que o ambiente escolar seja cada vez mais um berço de produção de conhecimentos que gere cidadania.

Nas três unidades de ensino onde os editais foram apresentados, a comunidade escolar participou ativamente, demonstrando interesse pelos projetos.

“Achei muito interessante todos os projetos, mas quero participar do Geração Ciência e também do Tour Jovem Cidadão. Do Geração Ciência, porque sempre gosto de fazer trabalhos em grupo e acho que podemos fazer um bom projeto e do Tour Jovem porque quero conhecer mais pontos turísticos de São Luís para dar mais valor a nossa cidade”, disse o estudante Antônio Francisco, de 17 anos, que cursa o 3º ano do Ensino Médio no CEM Gonçalves Dias.

Turismo educativo e incentivo à pesquisa

O projeto Tour Jovem Cidadão tem como objetivo proporcionar aos jovens, um verdadeiro turismo educativo, através do acesso aos equipamentos históricos, artísticos, turísticos e de lazer da cidade de São Luís, como museus, teatros, bibliotecas, etc., contribuindo na construção do pertencimento histórico e étnico-racial, e da formação cultural. O projeto tem como público alvo, jovens na faixa etária de 15 a 29 anos, estudantes do Ensino Médio da rede pública estadual, dos municípios que encaminharem proposta de adesão a Chamada Pública do projeto.

O Geração Ciência visa promover o engajamento científico e tecnológico dos jovens estudantes das escolas públicas estaduais na busca de soluções sustentáveis para o desenvolvimento do Maranhão. Ao todo, serão financiados 65 projetos envolvendo em média 260 jovens e 65 professores, todos com bolsa de Iniciação Cientifica. Os estudantes receberão bolsa no valor de R$ 120e os professores bolsa de R$ 400 durante um ano, tempo de realização do projeto.

Já o projeto Juventude com Ciência, é dedicado à criação de caravanas que levem estudantes universitários para estágios de imersão nas áreas onde ocorre o programa Mais IDH do Governo do Estado, com a perspectiva de fazer com que os jovens compreendam a realidade e as adversidades vividas pelos maranhenses que vivem nessas localidades, e assim possam levar serviços e ações políticas e educacionais, possibilitando melhorias no atendimento e a ação das academias e das escolas nesses municípios. Dessa forma, pretende atuar no campo da saúde, da educação e da geração de emprego e renda.

Todos os editais podem ser acessados no site da Seejuv (www.juventude.ma.gov.br). A itinerância de apresentação dos editais, continuam nesta terça-feira (11), nas escolas Y Bacanaga (Anjo da Guarda), Liceu Maranhense (Centro), Dorilene Silva Castro (Coroadinho) e na quarta-feira (12), no CEM Bernardo Coelho de Almeida (Centro) e Centro de Ensino São José de Ribamar (Caic).