Governo apresenta balanço das ações nas áreas de Agricultura, Pecuária e Pesca em 2016

Os programas do Governo do Maranhão, executados pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Pesca (Sagrima) e pela Agência Estadual de Defesa Agropecuária (Aged) ao longo do ano passado foram apresentados nesta terça-feira (31) no Balanço 2016 das ações da Sagrima. O material foi impresso e será distribuído a prefeituras, sindicatos rurais, regionais da Aged e demais órgãos do governo estadual. Além disso, os dados estão disponíveis na seção de downloads no site da Sagrima (www.sagrima.ma.gov.br/downloads-2/).

“O ano de 2016 foi de muito trabalho e esforços redobrados para que, apesar do contexto de crise, o Maranhão continuasse sua caminhada rumo ao desenvolvimento e à justiça para todos. Na Sagrima não foi diferente, mas mesmo com as adversidades, conseguimos continuar com a nossa missão de aumentar a produção do estado e gerar mais emprego, renda e oportunidades para os maranhenses”, reflete o secretário da Sagrima, Márcio Honaiser.

Programas como o ‘Mais Produção’, ‘Mais Sementes’ e ‘Agropolos’ vêm se expandindo e chegando a todas as regiões do estado, enquanto o ‘Mais Irrigação’ transforma em realidade o que antes não passava de lendas e promessas, como o Projeto Salangô e o Tabuleiro de São Bernardo. Além das ações em campo, existe um trabalho de ampliação do potencial do Maranhão e de prepará-lo para ser um grande produtor, como o fortalecimento da defesa agropecuária, o Zoneamento Agropecuário, a exportação de bois vivos, a dispensa de licenciamento ambiental para propriedades com até quatro módulos fiscais e outras ações voltadas para legislação e marcos legais do setor, que darão segurança jurídica aos investimentos no estado.

Para o secretário Márcio Honaiser, o balanço reflete o esforço do Governo e de seus parceiros na transformação do setor produtivo do estado. “Já demos grandes passos, sabemos que ainda há um longo trajeto a trilhar, mas temos a convicção de estar no caminho certo, acompanhados de parceiros que apoiam nossas iniciativas e do povo maranhense, que tem capacidade e muita disposição para trabalhar conosco. Muitas das ações implantadas já começaram a dar resultados e outras mostrarão, ao longo de 2017, que nosso estado se tornou uma terra de grandes oportunidades”, disse.