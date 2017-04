Governo apresenta avanços dos investimentos em saúde na Assembleia Legislativa, em alusão ao Dia Mundial da Saúde 

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), tem dedicado atenção especial a melhorias na saúde do Maranhão. Balanço das principais ações da pasta foi apresentado aos parlamentares da Assembleia Legislativa em sessão solene realizada nesta quinta-feira (6), em homenagem ao Dia Mundial da Saúde. De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, a gestão estadual tem trabalhado para reconstruir e garantir mais qualidade à saúde do Maranhão.

“Podemos dizer hoje que a saúde do Maranhão é plural, pioneira e humanizada. E quando falamos disso, estamos falando de investimentos desde a atenção primária até a atenção terciária. Estamos reconstruindo as nossas redes e permitindo aos municípios condições de fornecer uma atenção primária de qualidade”, explicou o secretário.

Atualmente, o recurso investido na área chegou a R$ 2 bilhões em 2016, valor nunca antes direcionado ao setor. “Nunca se investiu tanto na história do Maranhão em saúde como se tem investido esses tempos. Em 2016, o governo do estado chegou a investir mais de 2 bilhões de reais, em saúde. Nos últimos dez anos, tivemos um salto de 500% em investimentos na área”, afirmou Carlos Lula.

Investimentos em estrutura

Reformas e aquisições de novos equipamentos têm garantido às unidades de saúde da rede estadual uma nova imagem. Nesse contexto, o Hospital Dr. Carlos Macieira ganha destaque, tornando-se referência em padrão de qualidade, o que garantirá, até o fim do ano, o reconhecimento da Organização das Nações Unidas por meio de uma creditação que certificará a qualidade do hospital.

Pela primeira vez na história, o Maranhão conta com uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) materna disponível na rede pública de saúde. Recém-inaugurada no Hospital e Maternidade Marly Sarney, a UTI, junto com reformas e investimentos realizados nas demais maternidades do estado, como a Maternidade Benedito Leite, ampliam a assistência a gestantes e bebês, garantindo um caráter humanizado a saúde.

O número de leitos em unidades de saúde também aumentou e está cada dia melhor distribuído entre os municípios do estado, principalmente dos leitos entregues e estrategicamente distribuídos nos hospitais regionais de Pinheiro, Caxias, Bacabal, Santa Inês e Imperatriz, e também nas unidades de alta complexidade já existentes.

Serviços pioneiros

Com foco em tratamentos às crianças com problema de neurodesenvolvimento e, entre eles, a microcefalia, o Centro de Referência em Neurodesenvolvimento, Assistência e Reabilitação de Crianças (Ninar), registrou mais de 24 mil consultas até fevereiro de 2017. O serviço que é oferecido no Hospital Dr. Juvêncio Mattos, em São Luís, foi um dos primeiros do Brasil no tratamento especializado às doenças neurológicas infantis.

Com previsão de inauguração para este mês, o Governo do Estado anunciou a Casa de Apoio Ninar, que será uma extensão do atendimento realizado no Hospital Dr. Juvêncio Mattos. A Casa de Apoio oferecerá consultas, reabilitação e ainda servirá de alojamento para famílias de crianças em tratamento que vem do interior do estado.

Ainda com foco na humanização da saúde, o Governo lançou o Centro Sentinela de Planejamento Reprodutivo. Com duas unidades, uma em Balsas e outra em São Luís, o centro integra um conjunto de ações implementadas no Maranhão para intensificar os cuidados com o público materno-infantil e para fortalecer as políticas públicas voltadas para a saúde da mulher.

Outro serviço pioneiro inaugurado no início da semana é o serviço de assistência a pessoas com Transtorno do Espectro do Autista (TEA), que funciona no Centro Especializado em Reabilitação e Promoção da Saúde (CER) no Olho d’Água, disponibilizando assistência por meio de tratamento baseado na análise do comportamento aplicado.

Reconstrução da rede de saúde

Outra frente em que a gestão estadual avança a fim de fortalecer o sistema de saúde do Maranhão é no diálogo com os municípios com o intuito de reconstruir a rede de saúde do estado. O investimento tem sido em garantir aos municípios condições para reforçar a atenção primária.

“Temos buscado melhorar o instrumental de saúde em todos os municípios. O foco é caminhar junto com os municípios, investindo para que eles possam redobrar a atenção primária, o que vai nos garantir futuramente uma mudança dos nossos indicadores sociais”, explicou o secretário Carlos Lula.

Desde o início de 2017, o Governo do Estado tem investido na entrega de novas ambulâncias. Ao todo, 34 municípios já foram contemplados. O objetivo é que os 217 recebam pelo menos uma ambulância doada pela gestão estadual.

O investimento nos hospitais regionais tem ampliado a assistência médica e desafogado os hospitais da capital. As unidades atendem a demanda de pacientes que se deslocavam para a capital maranhense, ou para outros estados, em busca de atendimento médico de alta complexidade.

Ainda como parte da reconstrução da rede de saúde, o Governo do Estado lançou esta semana a Central Integrada de Leitos (CIL), que aperfeiçoa o sistema de regulação, já que as solicitações e notificações de liberação de leitos ficam concentradas em uma única plataforma.

“A nova central aperfeiçoa o sistema de regulação, pois facilita o controle entre leitos solicitados e os leitos disponíveis em todo o estado. Ela é fundamental para dar resolutividade ao nosso sistema de saúde”, finalizou Carlos Lula.