Governo apoia realização da 1ª Copa Interclubes de Futsal Ludovicense

A 1ª Copa Interclubes de Futsal Ludovicense, que teve início no dia ço, chega à fase semifinal no próximo (23), com os duelos entre CMT x Tiradentes e Redenção x Leyris FC. Os jogos atendem à categoria adulto, e exigem idade mínima de 16 anos completos.

A Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Sedel) apoiou todas as fases da realização da Copa, com a disponibilização do Ginásio Guioberto Alves para os jogos. “Este apoio da Sedel é de suma importância já que, com a utilização de uma praça esportiva deste porte, garantiu que o espetáculo fosse ainda mais valorizado e os atletas e torcedores sentiram-se ainda mais prestigiados”, disse Otávio Neto, organizador da competição.

Otávio também destacou o incentivo à prática esportiva realizado pela pasta. “Este apoio estrutural que a Sedel nos disponibilizou acaba por viabilizar esta competição, garantindo acesso à prática esportiva, crescimento da modalidade, lazer, integração e benefícios a todos os envolvidos diretamente e indiretamente no evento”, enfatizou.

Os vencedores dos confrontos disputarão a final no dia .

Incentivo ao esporte

O futsal teve origem em 1934, pelo uruguaio Juan Carlos Ceriani Gravier, na cidade de Montevidéu (Uruguai), e foi batizado inicialmente como Indoor-Foot-Ball. A modalidade está configurada entre uma das três modalidades esportivas mais praticadas no país, e tem como principal característica o dinamismo e a velocidade.