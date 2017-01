Governo apoia “Desafio Ilha” primeiro jogo de Futebol Americano do Maranhão

O Governo do Estado, por meio das Secretarias de Estado do Esporte e Lazer (Sedel) e Juventude (Seejuv), apoia a promoção do “Desafio Ilha”, primeiro jogo de futebol americano do Maranhão, que será realizado, neste domingo (8), às 8h30, no Sesi Clube Araçagi. O grande jogo, organizado pela Federação Maranhense de Futebol Americano (Femafa), vai contar com a participação de times dos municípios de Codó e São Luís e de Belém de Pará.

“A cada dia mais atletas aderem ao futebol americano em nosso estado, por isso apoiamos esse evento, a fim de fortalecer a modalidade, incentivar e ampliar o acesso ao esporte reconhecendo toda diversidade de prática esportiva existente”, disse o secretário de Esporte e Lazer, Márcio Jardim.

O primeiro confronto vai começar com um amistoso entre Águias, de São Luís, e Codó Snakes. Nessa disputa, os times vão se enfrentar no estilo flag football, no qual a partida é realizada sem contato físico e força excessiva. Em seguida, haverá o grande duelo entre o São Luís Sharks e Remo Lions, de Belém/PA, no primeiro jogo de futebol americano maranhense no estilo full pad, quando são usados equipamentos de proteção profissional.

Segundo o presidente da Femafa, Eduardo Rocha, o objetivo do jogo é difundir mais a modalidade no estado e revelar novos talentos locais. “Agradecemos o apoio da Sedel e a atenção que o secretário Márcio Jardim deu a nossa federação. Essa gestão trouxe de volta a esperança de expandir a prática desse esporte no Maranhão”.

“Esse jogo faz parte da estratégia de difusão do futebol americano à juventude maranhense. A parceria da Sedel e da Seejuv com a Femafa está sendo um sucesso e é uma excelente oportunidade de descoberta de novos jogadores”, enfatizou o secretário-adjunto de Participação Popular da Seejuv, Paulo Romão.