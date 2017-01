Governo aplica R$ 140 milhões para continuidade do ‘Mais Asfalto’ em 2017

Novas estradas serão pavimentadas e antigas serão recuperadas em 2017, por meio de recursos obtidos pelo Governo do Maranhão junto à Caixa Econômica Federal. Dos mais de R$ 444 milhões auferidos na operação de crédito para execução do pacote de obras do Programa ‘Maranhão Mais Justo e Competitivo – Infraestrutura’, está inclusa a continuidade do Programa ‘Mais Asfalto’, para o qual serão destinados R$ 140 milhões.

A retomada do ‘Mais Asfalto’ está prevista para fevereiro deste ano, e contempla melhorias em sete rodovias estaduais, totalizando 645 km de vias trafegáveis em benefício direto de mais de 10 cidades maranhenses.

Segundo o governador Flávio Dino, a escolha das rodovias beneficiadas nesta segunda etapa leva em consideração regiões que ainda não foram beneficiadas com o programa de pavimentação, privilegiando demandas antigas da população maranhense.

“Entre as estradas que vamos recuperar e pavimentar em 2017, estão “lendas” como Pastos Bons/Sucupira e Amarante/Sítio Novo. Além das principais estradas da Baixada, entre outras”, comentou o governador.

Rodovias beneficiadas

As obras de restauração em rodovias deste ano, a serem promovidas pelo ‘Mais Asfalto’, contemplam: MA-336, do Entroncamento da BR-135/Povoado Miranorte a Joselândia; MA-270, entre os municípios de Sucupira do Norte e Pastos Bons, com extensão de 24,15 Km; e MA-110, entre o município de São Bernardo e a Ponte sobre o Rio Parnaíba (construída pelo Estado do Piauí), com extensão de 8,5 km.

Entre as obras de melhoria, pavimentação e manutenção do ‘Mais Asfalto’ deste ano, estão: Rodovia MA-275, entre Sítio Novo e Amarante do Maranhão; MA-014, entre Vitória do Mearim e Três Marias, no Entroncamento da MA-106; MA-106, entre Porto de Cujupe e Governador Nunes Freire; trecho das rodovias MA-234/034/345/346, entre Chapadinha e Pirangi.

Obras de infraestrutura

Além de possibilitar a continuidade do ‘Mais Asfalto’, o Programa‘Maranhão Mais Justo e Competitivo – Infraestrutura’ promoverá investimentos em outros projetos e obras do estado, nas áreas de mobilidade, saneamento, agricultura e segurança. A operação de crédito que subsidia o pacote de ações foi obtida pelo Governo do Estado junto à Caixa Econômica Federal em 30 de dezembro de 2016.