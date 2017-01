Governo anuncia retomada das obras do Hospital de Carutapera

O Governo do Maranhão, por meio das secretarias de Estado da Saúde (SES) e da Infraestrutura (Sinfra), anunciou na última sexta-feira (13) a retomada das obras de reforma e adequação do Hospital Regional de Carutapera. O trabalho será reiniciado em 15 dias com recursos próprios do Estado. O anúncio aconteceu durante agenda realizada na região do Gurupi, quando representantes das pastas de Saúde, Educação, Infraestrutura, Segurança, Agricultura Familiar e Articulação Política visitaram municípios e dialogaram com os gestores municipais.

Durante a vistoria ao hospital, o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, destacou o objetivo do encontro com os prefeitos do Gurupi e contou que é uma determinação do governador Flávio Dino a conclusão das obras do Hospital. “Viemos conversar com os municípios e o resultado dessa conversa será apresentado com obras e ações para a população dessa região. Na área da saúde, vamos anunciar a finalização da reforma do hospital regional, importante instrumento de saúde para a população”, enfatizou.

O secretário de Estado da Infraestrutura, Clayton Noleto, também falou sobre a execução do plano de reestruturação do hospital. “O governador Flávio Dino, sensível às necessidades da população, já autorizou o uso de recursos próprios para que a obra seja acelerada e concluída, pois esse é um equipamento público muito importante, que atende pessoas dessa vasta região. Vamos trabalhar com muito afinco para entregar essa obra 100% concluída”, afirmou o gestor da Sinfra, executora da obra.

As obras da unidade de saúde serão retomadas pelo centro cirúrgico, depois seguem as áreas das enfermarias e administrativa. O prefeito de Carutapera, André Dourado, confirmou a importância da unidade de saúde tanto para município, quanto para as cidades vizinhas. “Toda a nossa região tem muito a ganhar com a reestruturação desse hospital. O governador Flávio Dino tem se mostrado sensível especialmente à área da saúde. Estamos juntos nessa parceria pelo bem da população”, ressaltou o prefeito.

Durante agenda na região do Gurupi, o secretário Carlos Lula vistoriou ainda dois hospitais de vinte leitos, sob gestão municipal. Em Luís Domingues e em Amapá do Maranhão, os gestores contam com a parceria do Estado para a conclusão das unidades de saúde que foram entregues inacabadas pela gestão anterior. “Não temos como arcar com esse hospital sem ajuda do governo. Fico preocupada com a população. Por isso, estamos conversando com o poder público estadual para firmar essa parceria e poder usar esse equipamento em prol das pessoas”, disse a prefeita de Amapá do Maranhão, Tatiane Maia.

O secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, contou que a proposta do poder público estadual é concluir as obras e, junto com o município, definir a funcionalidade dessas unidades de saúde. “Infelizmente esses hospitais foram construídos fora da lógica do SUS, mas nosso objetivo é retomar essas obras e fazer com que essas unidades de saúde tenham funcionalidade e realmente sirvam para a população”, concluiu.

Atendimento

Em 2016, o Hospital Regional de Carutapera realizou 927.028 procedimentos em saúde, beneficiando a população da região de saúde de Zé Doca. Ao todo, pacientes de 47 municípios, sendo 25 maranhenses e 22 de outros estados, receberam atendimento. A unidade é dotada de Serviço de Pronto Atendimento (SPA) em Clínica Médica, Clínica Pediátrica, Clínica Cirúrgica e Clínica Obstétrica.