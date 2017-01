Governo anuncia investimentos na saúde de Bacabal

O Governo do Estado assumirá a gestão da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Bacabal. Por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), a gestão estadual trabalhará na conclusão das obras e na aquisição de equipamentos para garantir a abertura da unidade. Com o investimento do Governo do Estado, a previsão é de que em 60 dias a unidade seja inaugurada. O anúncio foi realizado na manhã desta segunda-feira (30), em Bacabal, durante entrevista coletiva concedida pelo gestor da SES, Carlos Lula, que também visitou as obras da UPA e o Hospital Regional Laura Vasconcelos.

“Nós estamos aqui para ressaltar que o SUS é um sistema único de saúde e, portanto, de responsabilidade de todos os entes federados. Ao autorizar os investimentos na UPA de Bacabal, o governador Flávio Dino demonstra mais uma vez o seu compromisso com a qualidade da saúde pública do estado. A UPA será mais um equipamento de saúde que servirá aos moradores de Bacabal. E, assim, a gente vai transformando e melhorando a oferta dos serviços de saúde por todo o estado”, declarou o secretário Carlos Lula durante a agenda no município.

Representando o prefeito de Bacabal, Zé Vieira, o vice-prefeito, Florêncio Neto, reforçou a importância da parceria do Governo do Estado. “É com alegria que recebemos, ainda no primeiro mês do ano, a visita de um secretário que representa uma das áreas prioritárias para nós, que é a saúde. Bacabal já conta com um Hospital do Estado, o Laura Vasconcelos, que tem salvado muitas vidas e nos faz pensar como conseguíamos sobreviver sem essa unidade de saúde. A nossa expectativa é muito boa e nosso desejo é realizar muitos avanços na saúde de Bacabal através de parcerias exitosas como essa”, afirmou.

Com o apoio do poder público estadual, a cidade de Bacabal, que já possui o Hospital Regional Laura Vasconcelos como equipamento do Estado na região, contará também agora com uma UPA de porte III. Com um investimento em média de R$ 650 mil por mês, a unidade terá capacidade para atender até 450 pessoas por dia. Mais de 90% das obras já foram executadas e, com o custeio do Estado, a população será mais uma vez contemplada com ações efetivas na área da saúde.

Os bacabalenses e os profissionais da área da saúde aprovaram o apoio anunciado, como as enfermeiras Rettyelem Fernandes e Marina Santos. “Ainda somos muito carentes nessa área, tanto que o governo mostrou-se atento a essa situação. A UPA vem para desafogar as demais unidades de saúde da cidade”, ressaltou Rettyelem. Já a enfermeira Mariana Santos destacou a importância dos cuidados básicos. “Precisamos mesmo de investimentos como esse na área da atenção primária e dos cuidados básicos com a população”, afirmou.

O diretor administrativo do Hospital Regional Dra. Laura Vasconcelos, Darlan Caldas, confirmou que a abertura da UPA beneficiará a população de toda a região. “Além do atendimento do hospital, contaremos com os serviços da UPA. Esses são serviços que certamente carregarão a marca do Governo, que é a oferta de um atendimento humanizado e de qualidade. Com a UPA e o hospital, a população contará com serviços complementares, um trabalho conjunto que tem o objetivo de atender melhor a população”, disse.

A proposta do Estado é continuar investindo na rede de saúde em Bacabal, com ações como a ampliação dos serviços do Hospital Dra. Laura Vasconcelos e a reestruturação do Serviço Móvel de Urgência e Emergência (SAMU).