Governo anuncia aporte para reabertura do Hospital de Ribamar Fiquene

O Governo do Estado mais uma vez une esforços para assegurar assistência em saúde para população. Na manhã desta quinta-feira (19), o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, visitou, acompanhado do prefeito Edilomar Miranda e da coordenadora regional de Saúde de Imperatriz, Antônia Iracilda, o Hospital Ribamar Fiquene, localizado no município homônimo. Na ocasião, o Governo anunciou aporte de recurso para reabertura da unidade.

“Nós vamos marcar a data para reinaugurar esse hospital. Já alinhamos o aporte de recursos por parte do Governo do Estado. Temos aqui uma estrutura excelente para o município e que precisa estar à disposição dos usuários do SUS”, ressaltou o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula.

Ainda segundo o secretário Carlos Lula, o hospital funcionará com a qualidade necessária para atender a população do município. “O hospital vai reabrir, com mais qualidade. O Estado também entregará uma ambulância, em fevereiro, para bem atender a população”, disse.

O prefeito do município de Ribamar Fiquene, Edilomar Miranda, ressaltou a parceria do Governo em todas as áreas, priorizando a saúde. “Esse hospital funcionou por pouco tempo e hoje está inoperante. O município precisava desse apoio e temos recebido nessa gestão, que já sinalizou a reabertura do hospital”, disse o prefeito.

De acordo com Rogério Gregório de Jesus, assessor técnico da Secretaria de Estado da Saúde (SES), é importante definir, primeiramente, o perfil da unidade. “A vocação do hospital pela quantidade de habitantes é um Hospital de Pequeno Porte, um HPP. Porém, o representante do município de Ribamar Fiquene é aguardado na SES, na próxima semana, para discutir a configuração do serviço’, pontuou o técnico.

A visita foi acompanhada, também, pelo secretário Municipal de Saúde, Stanley Souza Lima, o secretário Municipal de Cultura e Esporte, Hugo César Vieira Martins, o secretário Municipal de Economia e Finanças, Juvenal de Souza. E, ainda, o presidente da Câmara, Clésio Cardoso, o presidente da Colônia de Pescadores, José Dilson. Além dos vereadores Adão do Gás, Clenilton Gomes, Reginaldo Silveira, Maria do Remédio, Roseflan Amarante e João da Agrosafa.

FALA POVO

“Moro desde que nasci em Ribamar Fiquene. Precisamos voltar a tercomo resolver nossos problemas de saúde aqui. Quando preciso vou para Porto Franco ou Imperatriz. Esperamos que logo o público seja atendido e essa obra não seja desperdiçada”. Gilearde Cortez, 34 anos, carpinteiro

“A saúde precisa ir pra frente. Nunca tive muitos problemas de saúde, mas pra quem precisa, como meus pais, é importante para não ficar indo para outras cidades. Por isso, todo mundo espera que volte a funcionar logo com qualidade”. Francileude de Souza, 50 anos, zeladora

“A nossa expectativa é que realmente melhore o atendimento na área da saúde. Então, seria um sonho realizado. Saúde e educação são prioritários, com esse hospital ativado seria uma vitória muito grande para todos nós”. Cecílio Jacinto, de 42 anos, professor

“Precisamos ter um cuidado maior na saúde do nosso município. Eu e minha esposa somos diabéticos e, às vezes, é muito difícil teratendimento. Ficamos surpresos com essa visita que parece que vão começar a cuidar da saúde de Ribamar Fiquene, o que é muito bom, principalmente, para pessoas idosas e crianças”. Bernardo Brito, 73 anos, aposentado