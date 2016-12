Governo alerta para atualização da carteira de vacinação antes do período de férias

O Governo do Estado já abasteceu unidades de saúde da capital e interior com as vacinas recomendadas pelo Ministério da Saúde (MS) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para imunizar viajantes que se deslocarão em viagens nacionais ou internacionais.

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio de seu Departamento de Imunização, orienta a respeito das vacinas de Febre Amarela, Tríplice Viral (Sarampo, Rubéola e Caxumba), Influenza (Gripe) e Hepatites A e B, como as principais para atualização da caderneta de vacinação. Segundo a coordenadora do departamento, Helena Almeida, ao organizar a viagem é necessário se preocupar com essa atualização, principalmente, para ÁREAS com Recomendação de Vacinação (ACRV).

“Existem doenças que, mesmo que não estejam em circulação endêmica, precisam continuar sendo prevenidas. A vacina de febre amarela, por exemplo, enquadra-se nesse caso. Quem vai para áreas rurais ou de matas, deve receber em dose única com pelo menos 10 dias de antecedência da data da viagem”, explicou Helena Almeida.

A Anvisa disponibiliza informações para proteger a saúde dos viajantes e possui Centros de Orientação ao Viajante (COV) credenciados para emissão do Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia (CIVP), utilizado prioritariamente em viagens internacionais. Em São Luís, o COV funciona nas dependências do Aeroporto Marechal Cunha Machado e o atendimento pode ser por ordem de chegada ou mediante agendamento pelo sistema SISPAFRA, por telefone ou por e-mail.

No Brasil não existe a obrigatoriedade de apresentação do certificado de vacinação para entrada no país, o MS recomenda que os turistas estejam com seu cartão de vacinação em dia, conforme as orientações do calendário de vacinação de origem ou residência.

As vacinas para tríplice viral, febre amarela e hepatite B, são encontradas em qualquer tempo nos postos de saúde. A vacinação contra Hepatite A é feita para crianças até dois anos e, para o vírus influenza, acontece para os grupos de risco em campanhas anuais, antes do período de maior incidência da doença.

Nesses dois últimos casos, o Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), que funciona no Hospital Materno Infantil, deve ser procurado para adequação do esquema de vacinação. Além disso, a Anvisa disponibiliza em seu site, a relação das vacinas exigidas por cada país destino, levando em consideração as características de cada localidade.

SERVIÇO

Centro de Orientação para a Saúde do Viajante da ANVISA

Aeroporto de São Luís Telefone: (98) 3245-8185

Atendimento: Segunda a Sexta, 8h às 12h e de 13h às 17h – Endereço: Av. dos Libaneses, nº 3503 – Aeroporto Marechal Cunha Machado – Tirirical – São Luís – MA

Informações saúde do viajante: http://www.anvisa.gov.br/viajante/