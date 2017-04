Governo alerta gestores e profissionais de saúde a intensificar ações preventivas durante período chuvoso

Com o objetivo de evitar o contágio e a transmissão de doenças durante o período chuvoso, o Governo do Estado está orientando os municípios na adoção de medidas de prevenção e combate a essas enfermidades. Um nota técnica emitida pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs), alerta gestores municipais e profissionais da área da saúde para os cuidados que devem ser intensificados nesta época do ano. A ação tem apoio das Unidades Regionais de Saúde (URS).

A superintendente de Epidemiologia e Controle de Doenças da SES, Maria das Graças Lírio, explica que em todo período chuvoso a SES monitora, em parceria com a Defesa Civil, as áreas de risco. “Emitimos esse alerta de rotina para que os municípios fiquem atentos, especialmente as regiões que costumam ter enchentes e inundações. As gestões municipais verificam a incidência das doenças e nós acompanhamos esse monitoramento”, afirmou.

A SES ressalta que as equipes de saúde devem redobrar a atenção a sinais e sintomas como febre de início súbito, cefaléia, mialgia, vômitos, prostração, diarreias, dispnéia e ferimentos. Também é importante que os municípios intensifiquem as ações de educação em saúde e orientem a população quanto aos cuidados com a água para consumo, limpeza dos reservatórios domésticos de água, uso de soro caseiro e sais de reidratação oral, cuidados com o manuseio dos alimentos e uso de proteção individual para trabalhadores expostos ao risco.

Os municípios devem avaliar as coberturas vacinais, realizar fiscalização dos abrigos para orientação das medidas sanitárias adequadas e intensificar as visitas da Estratégia de Saúde da Família (ESF), especialmente em áreas atingidas por inundação. As medidas visam combater doenças como leptospirose, hepatite viral A, febre tifóide, arboviroses (dengue, zika e chikungunya), tétano, difteria, gripe, dermatites, além de acidentes por animais peçonhentos, doenças diarréicas e as infecciosas respiratórias.

O Governo do Estado monitora a situação de saúde dos municípios, especialmente nos que a Defesa Civil considera como áreas de risco. A coordenadora estadual do Cievs, Jakeline Trinta Rios alerta que o município deve identificar as doenças e agravos ocorridos e informar à regional de saúde que encaminhará os dados ao Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde. “Os cenários mudam, por isso, é importante estender esse alerta a todos os municípios, mesmo os que não estão em área de risco”, destaca .

De acordo com a Defesa Civil, entre os municípios em alerta estão Matões do Norte, Marajá do Sena, Timon, Esperantinópolis, Trizidela do Vale, Pedreiras, Bacabal, Vitória do Mearim, Arari, Pio XII, Bela Vista do Maranhão, Alto Alegre do Pindaré, Santa Inês, Pindaré-Mirim, Monção, Codó, Coroatá, Itapecuru-Mirim, Timbiras, Balsas e Penalva.

Plano Estadual

A SES, por meio do Comitê Estadual de Saúde em Desastres Naturais, está elaborando um Plano Estadual de Contingência contra Inundações e Alagamentos. A proposta é, por meio de um trabalho intersetorial, sistematizar estratégias e procedimentos a serem adotados especialmente durante o período chuvoso em municípios que necessitem do apoio do Estado.