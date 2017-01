Governo agiliza assistência de pacientes com entrega de ambulâncias 

No Maranhão, mais 50 municípios serão contemplados pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), com novas ambulâncias. Os veículos, que serão doados aos municípios, beneficiarão pacientes que necessitam de transporte entre as unidades de saúde e reforçam o interesse do poder público estadual em apoiar as gestões municipais a fim de promover o fortalecimento da rede de saúde.

O secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, enfatizou que a aquisição das ambulâncias reflete a preocupação da gestão com a saúde no interior do estado. “A gente veio pra mostrar que sabe fazer saúde de um jeito diferente, pois não precisamos tirar dinheiro dos municípios para montar a rede do estado. No Maranhão, nós estamos fazendo saúde em parceria e a entrega das chaves nas mãos da gestora municipal de Colinas é prova disso”, ressaltou o secretário, durante entrega da unidade no último fim de semana.

Colinas foi um dos municípios que receberam a ambulância. Antes do reforço, a cidade contava apenas com uma unidade móvel do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Para a prefeita Valmira Miranda, a ambulância beneficiará a população. “Eu agradeço o empenho do nosso governador e do secretário Carlos Lula para dar esse presente ao nosso município. É uma alegria recebê-los aqui e saber que podemos contar com esse apoio, que é fundamental para que possamos promover melhorias para a população”, disse.

Além de Colinas, já foram contemplados os municípios de Barreirinhas, Peritoró e Presidente Dutra. O Hospital Carlos Macieira também dispõe de uma nova ambulância para transporte de pacientes. As unidades móveis padrão SAMU 192 são equipadas com sistema fixo e portátil de oxigênio e ar comprimido, maca retrátil, cadeira de rodas, duas pranchas de resgate e salvamento, além de suporte de segurança.

Os veículos adquiridos pelo Governo do Estado e doados aos municípios são adaptados para ambulância de suporte básico ou avançado. A distribuição dos veículos aos municípios será realizada conforme avaliação da demanda de cada região. A entrega das demais ambulâncias está prevista para acontecer até o final de fevereiro.

Além das mais de 50 ambulâncias adquiridas com recursos próprios do Governo, o estado receberá reforço de mais seis unidades que serão doadas pelo governo federal. O Maranhão é um dos 19 estados que serão contemplados com os veículos, que servirão para qualificar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).