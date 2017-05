Governo abre vagas de estágio para atuar no projeto Tour Jovem Cidadão

O Governo do Estado, através da Secretaria de Estado Extraordinária da Juventude (Seejuv), divulgou nesta -feira (11), o edital de Chamada Pública para seleção de estagiários das áreas de Turismo e História, a partir do 5º período, para atuar nas edições do projeto Tour Jovem Cidadão 2017.

Estão sendo disponibilizadas oito vagas de estágio não remunerado, para atuar como guias turísticos nas 25 edições do projeto, que tem como objetivo proporcionar aos jovens, um verdadeiro turismo educativo, através do acesso aos equipamentos históricos, artísticos, turísticos e de lazer da cidade de São Luís, como museus, teatros, bibliotecas, etc., contribuindo na construção do pertencimento histórico e étnico-racial, e da formação cultural.

As inscrições para a seleção podem ser feitas até a próxima -feira (14), mediante envio de currículo e documentos (RG, CPF, comprovante de residência e declaração de vínculo acadêmico) para o email tourjovemcidadao@seejuv.ma.gov.br ou entrega dos documentos na sede da Seejuv (Rua do Egito Nº 207 – Centro, São Luís – MA. CEP: 65010-190). A jornada de estágio será de 4 horas por edição, totalizando 100 horas de carga horária. O resultado da seleção será divulgado no site da Seejuv (www.juventude.ma.gov.br) na ça-feira (16).

Tour Jovem Cidadão

Em 2017, o Tour Jovem Cidadão beneficiará mais de 2 mil jovens maranhenses de 45 municípios em 25 edições do projeto. Serão 20 edições com dois municípios e mais 5 edições com um município. Além disso, cinco escolas da capital São Luís também participarão das seis primeiras edições. A primeira edição será realizada no dia com jovens do município de Cantanhede. O projeto tem como público alvo, jovens na faixa etária de 15 a 29 anos, estudantes do Ensino Médio da rede pública estadual.

Com onze ações durante o ano de 2016, que contemplou jovens dos municípios de Rosário, São João do Só , Bacabeira e de oito escolas da Região Metropolitana de São Luís, a edição piloto do projeto beneficiou mais de 500 jovens da rede estadual de ensino, proporcionando aos estudantes conhecerem mais sobre a história de São Luís, realizando um verdadeiro turismo educativo pelos principais equipamentos culturais públicos da capital maranhense.

P.S.: Em anexo, o Edital de Chamamento Público e a Errata com a retificação dos prazos.