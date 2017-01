Governo abre seletivo para os cargos de pedagogia e terapia ocupacional em 7 cidades

O Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), abriu, nesta segunda-feira (9), inscrições para os cargos de pedagogia e terapia ocupacional em 7 cidades do Maranhão. Os interessados no processo seletivo devem se inscrever até às 23h59 do dia 22 de janeiro de 2017, por meio do site www.seap.ma.gov.br. A ficha de inscrição e o edital estão disponíveis no link ‘Processo Seletivo’.

As cidades contempladas com o seletivo são: Pedreiras, Balsas, Caxias, Viana, Davinópolis, Codó e Santa Inês. No caso do município de Balsas, por exemplo, serão disponibilizadas duas vagas, uma para cada cargo. Nas demais cidades é só uma vaga. A remuneração corresponde a R$ 3 mil, paga mensalmente e já acrescida as vantagens pecuniárias, permanentes e temporárias, estabelecidas por lei.