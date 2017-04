Governo abre inscrições para Torneio do Trabalhador

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Sedel) abre inscrições amanhã (12) para o Torneio do Trabalhador – Troféu “Dr. Jackson Lago” de Futebol de Praia. O evento, realizado pelo Governo do Estado e promovido pela Sedel, conta com a parceria da Prefeitura de São Luís na realização das atividades.

A programação do Torneio é voltada para os servidores públicos municipais e estaduais do Maranhão e acontecerá nos dias 29 e 30 de abril e 1º de maio, sábado, domingo e segunda-feira, respectivamente, na Praia do Caolho, em São Luís.

As inscrições, que são limitadas, podem ser realizadas na sede da Secretaria de Esporte e Lazer, localizada na Travessa Guaxenduba, nº 100, Outeiro da Cruz – Complexo Esportivo de São Luís, juntamente com 1kg de alimento não perecível (por atleta que participará do torneio), e cópias do Registro Geral e último contracheque dos participantes.

O congresso técnico do Torneio do Trabalhador será realizado no dia 27 de abril. Para o assessor especial da pasta, Miguel Pinheiro, o Torneio do Trabalhador é uma oportunidade de integração entre servidores. “O evento traz uma oportunidade de confraternização entre o poder público, na instância municipal e estadual”, afirmou.

Regulamento

De acordo com o regulamento do Troféu “Dr. Jackson Lago”, o Torneio terá a participação de 16 equipes formadas por servidores públicos, efetivos e contratados, sendo oito equipes da rede estadual e oito da municipal. As equipes devem ser formadas por, no máximo, 20 atletas, sendo oito jogadores titulares e 12 jogadores substitutos, que precisam estar devidamente uniformizados.

Após as disputas haverá premiação com troféus e medalhas para o campeão, vice-campeão, terceiro lugar, artilheiros e goleiros. Para maiores informações, entrar em contato com (98) 21095934.