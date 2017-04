Governo abre inscrições para mais uma Rodada de Negócio do ‘Maranhão Mais Produtivo’

Com a proposta de dar oportunidade às micro e pequenas empresas instaladas no Maranhão, ampliando o acesso a novos mercados, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Indústria, Comércio e Energia (Seinc), abriu inscrições para mais uma rodada de negócio do Programa ‘Maranhão Mais Produtivo’.

O evento que será realizado em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Maranhão (Fiema), no dia 25 de abril e terá como empresa âncora a Raízen, que em breve deve iniciar as obras para a construção de um terminal de armazenamento de líquidos, na área industrial de São Luís, próximo ao Porto do Itaqui.

A Seinc disponibilizou em sua página na internet, as inscrições para cadastro no Programa, que possibilita a participação nesta e em outras rodadas, de acordo com os produtos e serviços ofertados por cada empresa. No site, estão as informações sobre o programa e o formulário para a inscrição no endereço: www.seinc.ma.gov.br/maisprodutivo.

Além disso, a Raízen já publicou em seu site os passos para que os empresários interessados, possam se cadastrar para o fornecimento de material, no endereço: www.raizen.com.br, clicando na aba fornecedores.