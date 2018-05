Governo abre inscrições de processo seletivo para contratação de profissionais para a Força Estadual de Saúde do Maranhão

O Governo do Estado vai selecionar profissionais de áreas diversas para atuar na Força Estadual de Saúde do Maranhão (Fesma), nos 30 municípios que integram o plano ‘Mais IDH’. O processo será conduzido pela Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares (Emserh). Serão oferecidas 54 vagas, 35 para contratação imediata e 19 para cadastro reserva. Os salários brutos variam de R$ 7.335,00 a R$ 9.780,00.

“O seletivo que será realizado visa recompor o quadro de profissionais da Força Estadual de Saúde, que é um programa especial do governo do estado, gerido pela Emserh. É de grande importância, visto que a Fesma atua nos 30 municípios de menor IDH do Estado do Maranhão, levando atendimentos médicos àquela população”, afirma Vanderley Ramos, presidente da Emserh.

O edital estará disponível no endereço eletrônico http://saude.ma.gov.br a partir desta quinta-feira (10). As inscrições começam na próxima segunda-feira (14) e encerram-se na quarta-feira (16), exclusivamente através do site sistemas.saude.ma.gov.br. Para inscrever-se, é preciso fazer o preenchimento e impressão da ficha de inscrição, a qual terá campo para a indicação dos documentos, cursos, títulos e experiência dos candidatos, que deverá se inscrever para apenas um cargo.

“Com o trabalho desempenhado pelos profissionais da Força Estadual de Saúde do Maranhão, a gestão do governador Flávio Dino beneficia mais maranhense com um atendimento digno”, ressaltou o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula.

Vagas

O Processo Seletivo Público nº 001/2018 oferecerá vagas para assistente social, educador físico, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, cirurgião dentista, terapeuta ocupacional, farmacêutico, nutricionista e psicólogo.

O resultado final será publicado no dia 05 de junho nos sites www.saude.ma.gov.br e www.emserh.ma.gov.br. O contrato de trabalho terá prazo de validade de um ano, podendo ser prorrogado por mais um ano.

São requisitos básicos para a inscrição: possuir idade mínima de 18 anos completos até a data da posse; ser brasileiro ou naturalizado ou estrangeiro com visto permanente; estar quite com as obrigações militares e eleitorais; possuir diploma ou certidão de conclusão de curso de graduação que o habilite para a função pretendida, fornecido por instituição de ensino superior credenciada pelo MEC; e estar regularmente inscrito nos Conselhos Regionais respectivos da sua classe com anuidade em dia, se houver.

Processo

Os candidatos inscritos serão classificados de acordo com análise de sua titulação, bem como sua experiência profissional conforme a inclusão dos dados efetuada pelo candidato no formulário de inscrição. A lotação inicial dos aprovados ocorrerá de acordo com a ordem de classificação.

Serão considerados critérios de seleção a experiência profissional e os títulos acadêmicos. O quadro de pontuação pode ser conferido no edital do processo. A classificação obedecerá a ordem decrescente da nota final obtida individualmente, considerando todos os candidatos classificados.

Conforme o edital, a inexatidão das informações e as irregularidades de documentação, ainda que verificadas posteriormente, eliminarão o candidato do Processo Seletivo Simplificado, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição.

Os profissionais classificados para as vagas participarão de curso de formação voltado para preparação para o exercício das atividades na Fesma. O curso ocorrerá em turnos e locais a serem divulgados no site da Emserh, terá 40 horas semanais.

CARGOS E VAGAS

Enfermeiro/40h – 25 vagas e 5 para cadastro reserva (total 30 vagas)

Fisioterapeuta/30h – 1 vaga e 3 para cadastro reserva (total 4 vagas)

Assistente Social/40h – 2 vagas e 1 para cadastro reserva (total 3 vagas)

Educador Físico/40h – 2 vagas e 1 para cadastro reserva (total 3 vagas)

Fonoaudiólogo/40h – 1 vaga e 1 para cadastro reserva (total 2 vagas)

Cirurgião Dentista/40h – 2 vagas e 1 para cadastro reserva (total 3 vagas)

Terapeuta Ocupacional/30h – 2 vagas e 1 para cadastro reserva (total 3 vagas)

Farmacêutico/ 40h – 2 vagas para cadastro reserva (total 2 vagas)

Nutricionista/40h – 2 vagas para cadastro reserva (total 2 vagas)

Psicólogo/40h – 2 vagas para cadastro reserva (total 2 vagas)

Total – 54 vagas (35 para contratação e 19 para cadastro reserva)

MUNICÍPIOS DO “PLANO MAIS IDH”