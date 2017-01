Governo abre concurso para escolher brasão oficial da UemaSul

A reitora Elizabeth Nunes e o secretário Jhonatan Almada assinam termo de cooperação. Foto: Divulgação

A proposta escolhida pela comissão julgadora receberá uma premiação no valor de R$ 7 mil

A implantação da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão (UemaSul) atendeu ao anseio histórico por uma instituição de ensino superior com autonomia e com uma gestão mais dinâmica e democrática. Já em seus primeiros dias de criação, a estruturação da instituição passa pela consolidação de sua identidade administrativa, acadêmica e visual. Neste contexto a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) lançou o edital do concurso para a escolha do brasão da UemaSul.

As inscrições se encerram no dia 17 de março, a participação no concurso é aberta para pessoas físicas de qualquer lugar do Brasil e cada proponente poderá inscrever até 2 trabalhos, desde que sejam inéditos. A premiação será no valor de R$ 7 mil, que será paga pela Secti em um prazo de 60 dias após a divulgação do resultado. “O eventual vencedor vai deixar a sua marca em uma das mais novas universidades do Brasil e a primeira universidade regional do Maranhão. Isso tem um impacto na carreira profissional de qualquer designer”, afirmou Jhonatan Almada, secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação.

O brasão vencedor será aquele que somar mais pontos nos quesitos: finalidade; conceito; contemporaneidade; aplicabilidade; criatividade; originalidade e; comunicabilidade. Segundo o vice-reitor Expedito Barroso, a UemaSul está sendo planejada e construída visando o futuro, e o brasão deverá representar bem o sonho e a luta por essa universidade. “As expectativas são as melhores possíveis. Temos aqui profissionais das mais diversas áreas que podem criar um brasão e concorrer em pé de igualdade com qualquer profissional do Brasil”, declarou.

O concurso é um dos frutos do acordo de cooperação entre a UemaSul e a Secti, que tem como finalidade garantir a consolidação e o pleno funcionamento da universidade. Para a reitora Elizabeth Nunes, além de estreitar a relação com a comunidade, o concurso democratiza a construção da identidade da nova universidade. “Nós achamos muito importante que o processo de escolha do brasão seja feito através de um edital para que a universidade esteja cada vez mais próxima da sociedade. Neste sentido, a Secti foi muito feliz em abraçar essa ideia”, finalizou a reitora.

As inscrições são gratuitas e serão feitas exclusivamente via postal, por carta registrada, endereçadas a sede da Secti localizada na Av. dos Holandeses, Quadra 24, Lote 14 – Ponta D’Areia – CEP 65077-357 – São Luís – MA. O edital completo está disponível no sitewww.secti.ma.gov.br .