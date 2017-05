Governador vistoria obras, entrega títulos de terras e anuncia Hospital e ‘Mais Asfalto’ em Santa Luzia

A cidade de Santa Luzia recebeu a visita do governador Flávio Dino na tarde desta sexta-feira (12), que anunciou uma série de ações do Governo do Estado que vão melhorar a qualidade de vida da população. Na ocasião, ele vistoriou as obras de revitalização da Praça da Matriz, acompanhou o início das intervenções do ‘Mais Asfalto’ nas ruas da cidade, entregou 11 títulos de terras para produtores luzienses e anunciou a aquisição e reforma do Hospital Municipal.

Recepcionado por uma verdadeira multidão em Santa Luzia, Flávio Dino iniciou a visita com a vistoria das obras de revitalização da Praça da Matriz, que está recebendo investimento de R$ 1,8 milhão. “Vai ficar bonita. Vai ter área para os meninos brincarem, uma academia para o pessoal fazer ginástica. Vai ser na frente e na parte atrás da igreja”, ressaltou o governador.

A solenidade em Santa Luzia marcou a entrega de 11 títulos de terras a produtores da cidade. A iniciativa é política permanente do Governo do Estado como forma de promover dignidade dos beneficiários, que a partir de agora passam a exercer seus direitos plenos sobre a terra.

“Esses títulos são o mesmo que entregar dinheiro. Porque uma coisa é ter uma terra sem o documento. Outra coisa é ter a terra com o documento. Porque ela valoriza. Essas pessoas que estão aqui hoje receberam o benefício do Governo para si e para suas famílias”, explicou Flávio Dino, informando que só em Santa Luzia foram entregues 30 mil kg de sementes para desenvolver a agricultura familiar local.

Mais Asfalto

O governador Flávio Dino acompanhou de perto o início das obras do programa ‘Mais Asfalto’ em Santa Luzia. A melhoria na pavimentação asfáltica das ruas da cidade terá investimento de R$ 1,3 milhão com a implantação de 10 km de asfalto. “Aqui estão as máquinas que nós mandamos para cá para tapar os buracos das ruas da cidade. Rua é atribuição de município. Mas nós estamos ajudando o município”, realçou.

Anúncio do Hospital Municipal e Iema

A passagem do governador Flávio Dino por Santa Luzia marcou também o anúncio da aquisição e reforma do Hospital Municipal. Hoje a unidade que existe é alugada, e “o Governo do Estado está entrando com o dinheiro, comprando o hospital. Vamos reformar e entregar à Prefeitura. Ele novo, adequado para a cidade. Isso já está em fase final de negociação”, anunciou.

De acordo com o governador, logo que a compra do Hospital for efetivada, a reforma começará imediatamente. “Porque aí sim eu estou aplicando o dinheiro público com seriedade. E não jogando o dinheiro público fora. De modo que eu garanto a vocês que terão um hospital que vai orgulhar Santa Luzia. É isso que a gente tem hoje na prefeitura: parceria para ajudar o Governo. Nós estamos comprando o hospital e o terreno atrás do hospital para poder ampliar”, disse Flávio Dino, lembrando que o Estado já possui, na região, os hospitais de Alto Alegre e Santa Inês que dão suporte para a população luziense.

A prefeita de Santa Luzia, França do Macaquinho, enfatizou que o maior presente para a população foi o anúncio da aquisição e reforma do Hospital Municipal. “É a realização de um sonho. Agradecemos a sensibilidade do governador em observar a nossa situação de não ter, há mais de 20 anos, um hospital próprio no nosso município. O sentimento é de profunda gratidão com o Governo do Estado, e que essa parceria venha a somar cada vez mais para que nosso povo possa ganhar”, reiterou.

Além do Hospital, o governador Flávio Dino anunciou que a parceria com a Prefeitura de Santa Luzia vai resultar também na construção de um Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (Iema). Ele explicou que o único entrave para o investimento de R$ 10 milhões na escola de tempo integral profissionalizante do Maranhão era o terreno, já garantido pela prefeita França do Macaquinho para a construção da unidade.

“É uma escola que os meninos entram de manhã, almoçam e passam o dia. Aprendem uma profissão. Tem esporte e tem cultura. É a escola que ensina de verdade. E nós, agora com a parceria da Prefeitura, ela entregando o terreno, e o dinheiro já existe, vamos construir em um ano e entregar essa que vai ser a maior obra do Governo do Estado aqui no município de Santa Luzia”, afirmou Flávio Dino.