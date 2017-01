Governador vistoria investimentos na Raposa e obras de despoluição do Rio Claro, em São Luís

O governador Flávio Dino, acompanhado de comitiva, realizou, na tarde desta segunda-feira (2), visita a obras e investimentos importantes na área de infraestrutura no município de Raposa. O governador ainda vistoriou, em São Luís, a obra de despoluição do Rio Claro, no Olho d’Água, que terá grande impacto no saneamento e na balneabilidade das praias da capital.

Na Raposa, ao lado da prefeita Talita Laci, de vereadores e secretários, Flávio Dino visitou o pier, onde foi construída, pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra), uma rampa para o tráfego de passageiros nas embarcações turísticas que fazem o passeio pelo município e colocadas as pedras e o quebra-mar, para conter o avanço da maré e a erosão na área. O governador ainda visitou o Viva e o mercado do peixe.

Segundo o governador, na região, o turismo e a pesca foram eleitas como atividades preponderantes para receber investimentos do Governo do Estado. “Temos um foco de atuação aqui que é o turismo, desde o começo do governo já fizemos várias intervenções, visando melhorar o funcionamento dessa atividade econômica, essencial para a geração do emprego e renda e vamos continuar essas intervenções. Olhamos também a questão da pesca, há um compromisso reafirmado de nós financiarmos a construção de um novo mercado do peixe, próximo ao Viva”, relatou Flávio Dino.

O secretário de Estado de Infraestrutura, Clayton Noleto, relatou alguns dos investimentos feitos na Raposa que estão impulsionando o turismo e a pesca na cidade. “Semelhante com a forma que o governador tem trabalhado em outros municípios da região metropolitana da Grande Ilha, aqui na Raposa também há vários investimentos, como o programa ‘Mais Asfalto’, em que fizemos o asfaltamento de várias ruas e avenidas importantes, inclusive a avenida central, que é a continuidade da MA-203.Também a contenção da erosão nas encostas do Viva, que garantiu praticamente a permanência da orla marítima da Raposa, contribuindo para a continuidade forte do turismo. Além disso, fizemos o portinho do embarque para os turistas que fazem o passeio, que é bastante procurado”.

Como é habitual a política de diálogo com a população, ao caminhar pela Raposa, o governador pôde conversar com os moradores, ouvindo relatos e sugestões. Foi o seu Manoel Dias Cabral, 49 anos, que trabalha com venda de peixe no mercado, que comemorou as novidades que a Raposa recebe. “A Raposa cresce muito, eu trabalho com peixe, mas também trabalho com turismo, a minha mulher vende artesanato. E a gente entende que as coisas estão melhorando”, defendeu seu Manoel.

Balneabilidade

O governador ainda visitou, acompanhado do prefeito Edivaldo Holanda Júnior, as obras de despoluição do Rio Claro, executadas pela Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (Caema). Iniciadas em setembro de 2016, a obra contempla a construção da elevatória de esgoto e redes coletoras.

“O grande objetivo dessa obra é manter o progresso que nós temos tido atinente a balneabilidade das praias. É um grande objetivo social e econômico do nosso governo, porque é uma ação de dimensão ambiental, de saneamento, mas também de estímulo à geração de emprego e renda por intermédio do turismo. Já vimos o efeito poderoso disso no fim do ano, no Réveillon, com nossas praias lotadas”, disse governador.

Flávio Dino ainda relatou alguns dos esforços da administração estadual para manter as praias limpas. “Estamos aqui vendo a obra do Rio Claro, temos a do Rio Pimenta, e vamos começar a do Rio Calhau que está na fase final de contratação, com isso vamos ter a garantia de que a ligação e as elevatórias necessárias vão ser feitas, e, com isso, o sistema vai funcionar. Para assegurar a manutenção desta política, nós inauguramos a ETE Vinhais, temos a ETE do Anil em construção, e temos outras ETEs em requalificação”, relatou o governador Flávio Dino.

“Estamos acompanhando o governador desde a manhã desta segunda-feira (2), visitando obras de grande importância que estão sendo executadas para melhoria da cidade, como são estas, de despoluição das praias, que terão impacto positivo para o município e garantirá qualidade de vida para a população”, disse o prefeito Edivaldo.

As obras fazem parte do programa ‘Mais Saneamento’ e o projeto de despoluição do Rio Claro, assim como do Rio Pimenta, prevê a instalação de um novo sistema de tubulação com 4.135 metros de extensão nas margens, além da construção de uma estação elevatória e redes coletoras de mais de 30 mil metros na região.

“É uma obra que tem impacto direto sobre a balneabilidade. Nós estamos avançando numa sub bacia, em São Luís tem quatro sistemas em construção, sistema Vinhas, Anil, São Francisco e Sistema Bacanga, todos esses sistemas juntos vão somar 350 km de redes e interceptores, mais 35 elevatórias para São Luís e nós estamos aqui apresentando ao governador Flávio Dino o bom andamento da execução da obra do Rio Claro”, explicou o diretor-presidente da Companhia, Davi Telles.