Governador vistoria estrutura do ‘Réveillon de Todos’ na Avenida Litorânea

Megaestrutura montada para o conforto da população, segurança garantida e praias limpas. Assim será o clima do ‘Réveillon de Todos’, na Avenida Litorânea. Na manhã desta quinta-feira (29), o governador Flávio Dino visitou a infraestrutura montada para receber as festividades na virada do ano e no dia 1º de janeiro. Quinze artistas passarão pelo palco da praia, que esse ano será localizado ao lado do Rio Pimenta, para liberar o trânsito e garantir melhor circulação em toda extensão da Litorânea.

A infraestrutura do evento foi pensada para comportar um grande público, atendendo também aquelas pessoas em condições de mobilidade reduzida. O Governo do Estado preparou uma arquibancada com capacidade para 500 pessoas, destinada para idosos e gestantes. A frente do palco contará com uma estrutura para abrigar cadeirantes, com maior conforto e acessibilidade.

De acordo com o governador Flávio Dino, o ‘Réveillon de Todos’ cumpre dois papéis fundamentais: o de congraçamento e confraternização; e o econômico, de gerar emprego e renda nas festividades de fim de ano. “Será uma bela festa na Litorânea, nos dias 31 e 1º. Teremos já no dia 30 o início das atividades culturais na Praça Nauro Machado, no Centro Histórico de São Luís, Patrimônio da Humanidade, também outra parte muito importante do nosso estado, em parceria com a Prefeitura de São Luís”, destacou.

Para Flávio Dino, as festividades realizadas no final do ano, a exemplo do ‘Natal de Todos’, tem sido importantes nesse atual momento de crise econômica, porque mobiliza artistas, fazendo com que a economia do turismo também possa auferir oportunidades, “gerar renda, gerar oportunidades de trabalho para empreendedores, para trabalhadores, além, claro, daqueles que estão diretamente envolvidos nas festas, os artistas, os produtores, os técnicos de um modo geral, por isso que o réveillon cumpre vários papéis”.

O secretário de Cultura e Turismo, Diego Galdino, explicou que, este ano, o ‘Reveillón de Todos’ comemora o centenário do samba, com a presença de vários artistas locais e oferece um intercâmbio cultural com expoentes nacionais do gênero. “Além disso também tem o reggae, que representa muito São Luís e o Maranhão. São três dias de muita festa, de muita paz e de muita alegria”, pontuou.

Segurança

Quem também acompanhou a finalização da montagem da estrutura foi o secretário de Segurança Pública, Jefferson Portela, que garantiu trabalho efetivo do sistema de segurança para proporcionar a tranquilidade de todos que vão aproveitar as festividades do réveillon na Litorânea. “Será uma grande estrutura para garantir aquilo que já garantimos em 2015: a tranquilidade de todos que vem para a Litorânea comemorar a chegada do novo ano. E aproveitamos para pedir tranquilidade a população, o momento é de diversão e alegria. Essa paz começa dentro de cada um, o Governo do Estado proporciona estrutura harmônica para todos, e é bom que cada um, individualmente, tenha muita paz, muita tranquilidade, pois é isso que queremos para 2017”, enfatizou.

Para que o público possa aproveitar a virada do ano em paz, o Governo do Estado montou a operação ‘Réveillon Seguro’. Serão 370 policiais a pé, policiamento a cavalo, motorizado em viaturas, motocicletas, quadriciclos e policiamento aéreo, para realizar a segurança da orla da Grande Ilha, compreendendo praias de São Luís e São José de Ribamar. Barreiras policiais serão instaladas para evitar a entrada de armas ilegais e drogas ilícitas nos pontos de realização dos shows. Também haverá a cobertura de militares do Corpo de Bombeiros em todos os dias de festa.

Praias limpas

Outra novidade no ‘Reveillon de Todos’ de 2017 é a liberação de mais de 80% dos pontos de balneabilidade nas praias de São Luís. Apenas três pontos da Praia da Ponta D’areia (Bar do Dodô, em frente a Praça de apoio ao banhista e em frente ao Hotel Brisa Mar), e um da Praia de São Marcos (Foz do Rio Calhau), estão impróprios para o banho. Quem desejar pular as sete ondas na entrada do ano novo terá a grande maioria das praias à disposição.

“Há esse atrativo a mais, essa grande novidade depois de muitos anos em que todas as praias de São Luís estavam condenadas, em razão da poluição. Nós temos um esforço continuado. É claro que é um processo em curso ainda. Mas nós estamos monitorando e atuando semanalmente para conter os esgotos clandestinos, para progressivamente nós termos de modo definitivo a conquista de 100% das praias limpas, o que eu posso garantir, é que agora, nesse momento, no alvorecer de 2017, pela primeira vez em muitos réveillons, as pessoas vão poder pular todas as ondas e praticar todos os seus rituais próprios de celebração da vida, da alegria, com as suas famílias”, completou o governador Flávio Dino.