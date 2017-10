Governador visita Aulão do Enem no último dia de preparativo para vestibular

O governador Flávio Dino participou na manhã deste sábado (21) das atividades de encerramento do Aulão do Enem, realizada no auditório do Centro de Convenções, no Multicenter Sebrae. Com recorde de público, aproximadamente 2 mil alunos estiveram atentos às aulas de Redação e Matemática com foco no vestibular.

Durante a visita, o governador Flávio Dino falou do programa. “Temos quase 100 cidades atendidas pelo Aulão do Enem, é um programa que mostra nosso compromisso com a educação, dando igualdade de oportunidades a todos. São aulas ministradas por professores qualificados e os alunos passam o dia inteiro aqui com a garantia de alimentação. Participei um pouco da aula de redação e deixei minha palavra de incentivo e votos de sucesso aos estudantes”.

A candidata a uma vaga ao curso de enfermagem, Thamires Gonçalves, de 18 anos, elogia a atitude do governador em ter visitado o Aulão do Enem. “Eu participei do Aulão no ano passado e gostei muito e por isso voltei esse ano. Achei muito bacana a presença do governador, ele vir até aqui mostra que ele acompanha tudo de perto”, comenta.

Já Robson Chaves,19 anos, candidato ao curso de Ciências da Computação, disse que ter comparecido nesse último encontro foi essencial para se sentir mais preparado para o exame. “Eu soube do Aulão do Enem pela minha mãe. Apesar de ser no fim de semana, valeu muito a pena vir, tirei muitas dúvidas sobre a redação, foi uma orientação muito boa. Achei muito motivador a presença do governador que ainda deu umas dicas”, relata.

O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), Davi Telles, ressaltou a importância da presença do governador no evento para os estudantes. “Nessa reta final de preparação para o Enem, a visita do governador é algo importante e um grande incentivo para os estudantes”, destacou.

A meta do programa para este ano é alcançar mais de 40 mil alunos de 94 municípios maranhenses. Esse dado representa 370% a mais de cidades se comparado com o ano de 2015, período de lançamento do programa, quando 20 cidades do Maranhão foram beneficiadas. Em 2016, o número de municípios contemplados foi de 65.

O público prioritário do programa é o alunado da rede pública que nunca tiveram a oportunidade de frequentar um cursinho devido ao custo financeiro. As aulas foram aplicadas no formato de megarrevisão, com o desenvolvimento teórico das apostilas do tipo 1, 2, 3, 4 e 5, contemplando todas as disciplinas em um único dia. Uma equipe multidisciplinar esteve presente nos pólos que explanaram os assuntos e realizaram plantões para tirar dúvidas dos estudantes.