Governador segue diálogo com municípios e recebe os prefeitos de Pio XII e de São Felix de Balsas 

Dando seguimento à política de diálogo com os gestores municipais, o governador Flávio Dino recebeu, na tarde desta terça-feira (17), no Palácio dos Leões, o prefeito de Pio XII, Carlos do Biné, e de São Félix de Balsas, Márcio Pontes. Separadamente, o governador ouviu as demandas e sugestões de cada município e assegurou parcerias que garantam qualidade de vida para a população dessas cidades.

Acompanhado do secretário de Comunicação Social e Assuntos Políticos, Márcio Jerry, e do secretário-chefe da Casa Civil, Marcelo Tavares, o governador ratificou o interesse do Governo do Estado de atuar lado a lado com as gestões municipais.

Para Márcio Jerry, as parcerias são importantes para resolver com agilidade demandas emergenciais nos municípios. “O governo Flávio Dino, reiteradamente, desde o primeiro momento, tem recebido os prefeitos, discutido as pautas dos municípios e celebrando parcerias, sobretudo nas áreas fundamentais da gestão pública, quais sejam saúde, educação e a infraestrutura urbana, e, eventualmente, outras demandas emergenciais que aparecem em cada um dos municípios”, apontou o secretário.

O novo prefeito de Pio XII, Carlos do Biné, também foi recebido pelo governador, que debateu uma série de reivindicações do município sobre ações estruturantes e equipamentos públicos, que estão, segundo o prefeito, deteriorados. Flávio Dino assegurou apoio, a partir de parcerias, para que estas ações emergenciais possam ser realizadas em Pio XII.

Carlos do Biné avaliou positivamente o encontro com o Executivo Estadual. “Foi muito bom, nosso município está necessitando muito de ajuda do Governo e o governador se mostrou muito solidário à nossa situação e vamos buscar juntos a saída para melhorar a vida do nosso povo e o desenvolvimento do nosso município”, relatou.

O prefeito de São Félix de Balsas, Márcio Pontes, também apresentou demandas, sendo o abastecimento de água o principal problema enfrentado na cidade. “Hoje São Félix de Balsas ganhou um pacote de investimentos, o governador se comprometeu em começar logo em breve vários investimentos tanto no esporte, quanto na agricultura, na infraestrutura e na qualidade de vida da população. Temos uma grande necessidade nessa área e estamos saindo com o compromisso de investimentos na água para população, tanto no setor urbano quanto no setor rural”, explicou Márcio Pontes.