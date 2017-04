Governador recebe visita do Ministro da Defesa e discute apoio para retomada do Centro de Lançamento de Alcântara

O governador Flávio Dino recebeu, na tarde desta quarta-feira (12), no Palácio dos Leões, a visita de cortesia do ministro da Defesa, Raul Jungmann. Em passagem pelo Maranhão, o ministro aproveitou para reunir com o governador do Maranhão, e, na oportunidade, pediu o apoio do Governo do Estado para a retomada do projeto do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), que deverá impulsionar o Programa Espacial Brasileiro (PEB).

Reconhecendo a importância do CLA e posição privilegiada do município de Alcântara, que abriga a base, Flávio Dino prontamente assegurou a parceria da gestão estadual para dar os suportes necessários para desenvolver o programa. “O Estado tem todo o interesse em ajudar, para que o Centro, de fato, volte a funcionar, porque é importante para o programa aeroespacial brasileiro”, alegou o governador Flávio Dino.

O ministro agradeceu a recepção do governador, destacando a importância do apoio do Governo: “Foi uma visita de cortesia e viemos solicitar o empenho e ajuda do governador Flávio Dino para resolver as questões para tornar viável Alcântara”.

O CLA é uma organização da Força Aérea Brasileira (FAB) responsável pelo lançamento e rastreio de engenhos aeroespaciais. Pela manhã, o ministro da Defesa foi à Alcântara para conhecer as atividades desenvolvidas no local, além de percorrer as principais instalações operacionais.