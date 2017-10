Governador recebe visita de embaixador do Irã sobre investimentos no Maranhão

O governador Flávio Dino recebeu visita de cortesia do embaixador da República Islâmica do Irã, Seyed Ali, na tarde desta terça-feira (3), no Palácio dos Leões. Durante o encontro, que contou com a presença de secretários de pastas estratégicas do Governo, foram tratadas possibilidades de investimento no Maranhão.

As potencialidades econômicas do estado e os recentes projetos implantados pelo Governo para o desenvolvimento do Maranhão foram a pauta do encontro, antecedido por um tour ao acervo de obras de arte do Palácio e encerrada com um almoço servido aos presentes.

Segundo Flávio Dino, a visita diplomática é parte do esforço de captação de investimentos nacionais e estrangeiros para o Maranhão. “Temos uma negociação estabelecida a partir de algumas visitas lá e também pela visita de representantes do Irã acerca de vários segmentos como energia, como grãos e alimentos”.

“A visita [do embaixador do Irã] é muito importante diante dessa perspectiva de estreitamento das relações bilaterais, envolvendo nosso estado”, frisou Dino, que destacou a ida de uma comitiva do Maranhão, ainda em outubro, a países do Oriente como a China para aprofundar tratativas de negócio. Serão 70 pessoas, entre empresários e representantes do Governo e municípios.

“Essa vinda ao Maranhão para essa reunião de hoje foi muito proveitosa, nós discutimos vários projetos que vamos começar, via Brasília, onde sou embaixador”, afirmou Seyed Ali. “Tudo que nós temos daqui para frente é uma relação muito próspera entre os dois países”, acrescentou.

A agenda de Ali no Maranhão, que veio acompanhado do 3º secretário da Embaixada, Mohsen Shahbazi, ainda incluiu visita ao Porto do Itaqui no final da tarde.

Secretários de Estado de Indústria e Comércio (Seinc), Simplício Araújo, Projetos Especiais (SEPE), Pierre Januário, o presidente da Empresa Maranhense de Administração Portuária (EMAP), Ted Lago participaram do encontro, que ainda contou com assessores e membros da iniciativa privada.