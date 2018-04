Governador recebe representantes da embaixada de Portugal para debater investimentos no Maranhão

O governador Flávio Dino recebeu visita de cortesia do embaixador de Portugal, Jorge Cabral e do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, na manhã deste domingo(29), no Palácio dos Leões. Durante o encontro, que contou com a presença do vice-governador, Carlos Brandão, foram tratadas possibilidades de novos investimentos em diversos setores no Maranhão.

As potencialidades econômicas do estado e os recentes projetos implantados pelo Governo do Maranhão para o desenvolvimento do estado, também foram pauta do encontro. “Nós avançamos na instalação do Centro Cultural de Portugal em São Luís com a parceria da comunidade portuguesa no nosso estado. Também tratamos uma agenda em torno de investimento, com rodadas de negócios”, destacou o governador.

O governador explicou que a proposta da rodada de negócios é envolver empresários portugueses e brasileiros, especialmente maranhenses, abrangendo várias áreas. “Foi uma visita produtiva que consolida os projetos em andamento e abre novos canais, novas perspectivas para essa cooperação entre o Maranhão e Portugal”, completou o governador.

Para o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, a visita foi positiva e importante para a renovação de mais compromissos entre o Governo do Maranhão e Portugal.

“Nós já cumprimos um acordo que foi a concretização da casa de promoção de cultura Luso-Brasileira. É um potencial imenso, no ponto de vista da projeção do Estado do Maranhão e também de Portugal, quando nos referimos a literatura, a arquitetura e a língua. Eu quero enaltecer essa boa relação que tem existido por parte do Governo do Maranhão com os portugueses”, elogia.

O representante de Portugal encerra reiterando que do encontro ficaram compromissos significativos, como o de realizar um evento das comunidades portuguesa no Brasil, entre empresários portugueses, luso-brasileiros e brasileiros, no intuito de trocar experiências.

“Vamos trabalhar para realizar investimentos que possam recuperar o patrimônio histórico e cultural, dando novas funções sociais e econômicas para São Luís. Então, o nosso encontro se resume a aproximação de Portugal com o Maranhão, contribuindo com o desenvolvimento das duas nações”, destaca.

O secretário de Estado de Cultura e Turismo, Diego Galdino, disse que esse é um momento importante para enfatizar a parceria com Portugal. “Já temos vários projetos em encaminhamento e esse encontro só vem renovar nossas ações para os próximos meses. Realizaremos mais parcerias que tragam benefícios para o Brasil e negócios para o Maranhão”, conclui.

Para o Secretário de Estado de Educação, Felipe Camarão, é essencial o apoio do Governo do Maranhão às ações realizadas pela comunidade portuguesa no estado. “Concretizamos mais uma parceria com a criação do Centro Cultural Português com ações voltadas a cultura, a educação , com intercâmbio cultural entre as duas nações, o que será essencial para os próximos anos”, disse.

Também estiveram presentes na reunião, o advogado, Sálvio Dino Júnior, o vice-cônsul de Portugal em Belém, Francisco Brandão, o cônsul honorário de Portugal em São Luís, Abraão Valinhas Júnior e o presidente do Conselho da Comunidade Luso-brasileira no Maranhão, Júlio Gomes.