Governador recebe representante do UNICEF

Na quarta-feira (4), o governador Flávio Dino recebeu a visita da representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância no Brasil (UNICEF), Florance Bauer. Na pauta, o Selo UNICEF, inciativa do fundo para estimular municípios a desenvolverem políticas públicas para a infância e que já possui o amplo apoio do Governo do Maranhão.

Também participaram do encontro o secretário de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular, Francisco Gonçalves; de Educação, Felipe Camarão; de Governo, Antônio Nunes; a presidente da Fundação da Criança e do Adolescente (Funac), Elisângela Correia Cardoso; e o secretário de Secretário de Políticas Públicas, Marcos Pacheco.