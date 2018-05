Governador recebe presidência da Fiema no Palácio dos Leões

O governador Flávio Dino, recebeu no Palácio dos Leões, nesta segunda-feira (07), o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão (Fiema), Edilson Baldez das Neves, para tratar sobre a Cerimonial de outorga da Ordem do Mérito Industrial da Confederação Nacional das Industrias (CNI), que será realizada no próximo dia 10 em São Luís.

O presidente da Fiema, Edilson Baldez conta que fez questão de entregar o convite ao Governador pelos valorosos serviços prestados pelo Governo do Estado durante os últimos anos, que resultaram entre outras coisas, na aproximação entre o empresariado local e a gestão estadual.

“Nós estaremos com o presidente da CNI, Robson Andrade, aqui em São Luís, onde o governador vai entregar o título do mérito Timbira ao presidente. Esse é o reconhecimento ao Governo do Estado pela maneira com que tem sido tratado a relação com os empresários do Maranhão”, destacou Baldez.

Também presente na reunião, o secretário de Indústria e Comércio, Expedito Rodrigues Júnior, destacou a aproximação com os empresários.

“Esta parceria começou em 2015, com o diálogo aberto entre a gestão estadual, a secretaria de Industria e Comércio e o setor empresarial, que vem resultando em bons números, no incentivo ao desenvolvimento das empresas locais e na atração de novos investimentos para o estado”, disse Expedito.