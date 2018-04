Governador recebe embaixador de Cuba para debater investimentos no Maranhão

O governador Flávio Dino recebeu visita de cortesia do embaixador da República de Cuba, Rolando Gómes González, no início da noite da última sexta-feira (13), no Palácio dos Leões. Durante o encontro, que contou com a presença de secretários de pastas estratégicas do Governo, foram tratados assuntos referentes aos projetos de desenvolvimento do Maranhão, que vêm sendo implantados desde o início da atual gestão.

Na pauta da reunião foram debatidos assuntos referentes à saúde, educação e temáticas sobre o desenvolvimento social e econômico do estado. Na área da saúde, o destaque foi dado ao programa Mais Médico, que conta hoje com a atuação de mais de 400 profissionais médicos cubanos, que exercem a profissão em mais de 150 municípios maranhenses.

O governador Flávio Dino disse que a visita veio reforçar a parceria ativa que o Governo do Maranhão tem com o Governo de Cuba, e citou o Mais Médico como um programa de enorme importância para o Maranhão, onde os profissionais de saúde cubanos contribuem com a saúde pública de milhares de famílias do estado.

Na área da educação, o tema colocado em diálogo foi o programa implantado na gestão do governador Flávio Dino, o Sim, Eu Posso!, que vem sendo executado em diversas cidades do Maranhão.

O programa é um método inovador de ensino, concebido pelo Instituto Pedagógico Latino-Americano e Caribenho de Cuba (Iplac) e aliado aos círculos de cultura da pedagogia de Paulo Freire. O projeto integra a mobilização pela alfabetização dentro do Plano de Ações Mais IDH, com o objetivo de reduzir os índices de analfabetismo no estado.

“O Sim, Eu Posso foi desenvolvido por educadores cubanos. Aqui no Maranhão, mais de 20 mil pessoas já foram alcançadas pelo nosso programa. Agradecemos essas parcerias que são importantes para nossa comunidade”, ressalta o governador Flávio Dino.

Outro assunto debatido foi em relação à divulgação dos produtos do Maranhão em Cuba, solicitando a inserção dos itens maranhenses na pauta de compras do governo cubano.

Agradecendo a oportunidade de conhecer São Luís, o embaixador cubano, Rolando Gómes González, disse estar muito grato pela receptividade do povo do Maranhão aos seus conterrâneos.

“Somos muito grato pela nossa relação com Brasil e o Maranhão, um estado que tem acolhido os nossos médicos como verdadeiros filhos. Nós estamos muito felizes em poder corresponder tudo isso e renovar nossa parceria, fortalecendo ao máximo nossa relação”, detalha o embaixador, que veio acompanhado de sua esposa, a embaixatriz Bertá Alasa, e da Consul Geral de Cuba para o Nordeste do Brasil, Laura Pujol.

Também participaram da reunião, o vice-governador, Carlos Brandão; o secretário de Estado Extraordinária de Articulação de Políticas Públicas, Marcus Pacheco; o secretário de Direitos Humanos e Participação Popular (Sedihpop), Francisco Gonçalves da Conceição; o representante da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), coordenador do Programa Sim, Eu Posso!, Claudinei Rodrigues; e o assessor de Governo, Paulo Guilherme.